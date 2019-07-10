Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,2479 руб.

10 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 130 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2479 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1873 руб., максимальный - 9,273 руб. Было заключено 187 сделок. Объем торгов составил 798,3 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1873 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.