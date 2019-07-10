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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 28 июня по 5 июля на 9499 тыс. баррелей, бензина - упали на 1455 тыс. баррелей
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10 июля 2019 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 28 июня по 5 июля на 9499 тыс. баррелей, бензина - упали на 1455 тыс. баррелей
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10 июля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9499 тыс. баррелей - до 458,992 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1455 тыс. баррелей и составили 229,187 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 3729 тыс. баррелей, достигнув 130,517 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2900 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 800 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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.10 июля 2019 года 18:59
Российский фондовый рынок, открывшийся на понижательном тренде, завершил среду ростом индекса РТС и не изменившимся индексом МосБиржи. Европейские рынки акций изменялись разнонаправленно в начале торгов, днем и снижались, и повышались. Вечером преимущественно... читать дальше
.10 июля 2019 года 18:41
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АКРА подтвердило рейтинг "Газпром нефти" и ее выпусков облигаций на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 10 июля подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Газпром нефть" на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении АКРА. Кроме того, агентство подтвердило кредитные рейтинги 5 выпусков облигаций компании... читать дальше
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