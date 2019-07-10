Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,4878 руб.

10 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 316 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,4878 руб.

Минимальный курс евро составил 71,29 руб., максимальный - 71,6425 руб. Было заключено 2822 сделки. Объем торгов составил 11530,55 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,3025 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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