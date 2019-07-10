Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 июля

10 июля. FINMARKET.RU -РФ с 11 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2862,32 (+16,95) руб./грамм; на серебро - 30,96 (+0,16) руб./грамм; на платину - 1667,61 (+11,11) руб./грамм; на палладий - 3179,33 (-6,56) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,09 пункта (0,003%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2822,75 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 12,78... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 12,78... читать дальше

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ООО "Агрофирма "Рубеж" 10 июля завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых, ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Организатор - ИК... Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых, ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Организатор - ИК... читать дальше

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ОО "СФО Социальная инфраструктура 1" приняло решение 25 июля досрочно погасить выпуск облигаций с залоговым обеспечением номинальным объемом 1,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Погашение пройдет по остаточной непогашенной стоимости, сумма выплат составит... Погашение пройдет по остаточной непогашенной стоимости, сумма выплат составит... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 32201,496 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 52,155 млрд руб., или на...

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"А7 Агро" 18 июля начнет размещение коммерческих облигаций серии КО-02 на 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8,25% годовых. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8,25% годовых. Как сообщалось, компания утвердила два выпуска коммерческих облигаций серии... Как сообщалось, компания утвердила два выпуска коммерческих облигаций серии... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 130 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2479 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1873 руб., максимальный - 9,273... Минимальный курс юаня составил 9,1873 руб., максимальный - 9,273... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2936 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5119 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 927 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3692 руб. Минимальный курс евро составил 71,0575 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,0575 руб.,... читать дальше

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Сильный отчет по американскому рынку труда за июнь не изменил планы Федрезерва, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. "Прямой ответ на этот вопрос - нет", - сказал Пауэлл. "Прямой ответ на этот вопрос - нет", - сказал Пауэлл. "Хороший отчет по рынку труда - это отличная новость. У... "Хороший отчет по рынку труда - это отличная новость. У... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся на понижательном тренде, завершил среду ростом индекса РТС и не изменившимся индексом МосБиржи. Европейские рынки акций изменялись разнонаправленно в начале торгов, днем и снижались, и повышались. Вечером преимущественно... Европейские рынки акций изменялись разнонаправленно в начале торгов, днем и снижались, и повышались. Вечером преимущественно... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 10 июля подтвердило кредитный рейтинг АО "Группа компаний "Самолет" на уровне "ВВВ+(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении АКРА. Кредитный рейтинг компании обусловлен сильным бизнес-профилем, высокой... Кредитный рейтинг компании обусловлен сильным бизнес-профилем, высокой... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Газпром нефть" на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении АКРА. Кроме того, агентство подтвердило кредитные рейтинги 5 выпусков облигаций компании серий... Кроме того, агентство подтвердило кредитные рейтинги 5 выпусков облигаций компании серий... читать дальше

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По итогам 2-го квартала 2019 финансового года (завершился 26 мая) американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co. (Levi's) существенно сократил чистую прибыль, объяснив это, в частности, высокими расходами на проведение IPO. Levi's вернулась на открытый... Levi's вернулась на открытый... читать дальше

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ООО "С-Инновации" 10 июля завершило размещение облигаций серии БО-П01 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на 2-летние бонды прошел 28 июня. Ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов.... Сбор заявок на 2-летние бонды прошел 28 июня. Ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов.... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 10 июля подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Газпром нефть" на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении АКРА. Кроме того, агентство подтвердило кредитные рейтинги 5 выпусков облигаций компании... Кроме того, агентство подтвердило кредитные рейтинги 5 выпусков облигаций компании... читать дальше

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В 2020 году еще 52 крупнейших налогоплательщика планируют присоединиться к налоговому мониторингу, вместе с действующими участниками этой системы они обеспечивают 30% поступлений в федеральный бюджет, сообщил замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на... читать дальше

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