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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1663,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1756,45 млрд руб.
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10 июля 2019 года 09:38
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1663,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1756,45 млрд руб.
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10 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 июля составили по Российской Федерации 1663,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1414,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1833,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1572,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 июля составили 1756,45 млрд руб. против 1627,05285 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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