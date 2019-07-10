ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,4626 руб.

10 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 71,4626 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,41 коп.

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 316 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,4878 руб. Минимальный курс евро составил 71,29 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 71,29 руб., максимальный -... читать дальше

.

ЦБ РФ с 11 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2862,32 (+16,95) руб./грамм; на серебро - 30,96 (+0,16) руб./грамм; на платину - 1667,61 (+11,11) руб./грамм; на палладий - 3179,33 (-6,56) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Росрыболовство повысило с 80 млрд до 110 млрд рублей оценку дохода федерального бюджета от проведения "крабовых аукционов", сообщил замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовство Илья Шестаков журналистам в кулуарах III международного рыбопромышленного форума. По... читать дальше

.

АО "Архитектура Финансов" утвердило выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Срок обращения займа - 3 года. Номинал - 1 тыс. рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке в пользу ООО... Срок обращения займа - 3 года. Номинал - 1 тыс. рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке в пользу ООО... читать дальше

.

Госдума приняла в первом чтении ряд правительственных поправок в Налоговый кодекс (НК), которые уточняют некоторые действующие нормы. В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект подготовлен в целях реализации отдельных положений послания президента... В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект подготовлен в целях реализации отдельных положений послания президента... читать дальше

.

ПАО "КАМАЗ" полностью разместило облигации серии БО-П04 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, сбор заявок на выпуск прошел 2 июля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,50-8,65% годовых, в процессе маркетинга он не менялся. Ставка... Как сообщалось, сбор заявок на выпуск прошел 2 июля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,50-8,65% годовых, в процессе маркетинга он не менялся. Ставка... читать дальше

.

Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) представил электрическую версию автомобиля Mini Cooper SE, который будет производиться в Великобритании. Как сообщается в пресс-релизе компании, новый автомобиль будет работать на батареях и сможет разгоняться до 93,2... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,3 пункта (0,223%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2816,36 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2824,46 (+0,06%) пункта, минимальное - 2808,76 (-0,49%)... читать дальше

.

АО "МХК "ЕвроХим" установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов серии БО-001P-04 со сроком обращения 3,5 года на уровне 7,85% годовых, объем уточнен с "не менее 10 млрд рублей" до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

.

Европейская комиссия (ЕК) повысила прогноз роста экономики Литвы на 2019 год до 3,1%, она также ожидает несколько более интенсивного роста цен, сообщается в материалах ЕК. В мае этого года ЕК прогнозировала, что ВВП Литвы в этом году вырастет на 2,7%. В текущем... В текущем... читать дальше

.

Государство окажет помощь компаниям, действующим в высокотехнологичных отраслях промышленности, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин. "Государство окажет компаниям-партнерам всю необходимую помощь и поддержку для высокотехнологичных направлений", - сказал он в... "Государство окажет компаниям-партнерам всю необходимую помощь и поддержку для высокотехнологичных направлений", - сказал он в... читать дальше

.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26229 с погашением 12 ноября 2025 года составила 99,9789% от номинала, что соответствует доходности 7,28% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

.

Ориентир ставки 1-го купона гособлигаций Белоруссии на сумму 10 млрд рублей - премия не более 250 б.п. к трехлетним ОФЗ, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Как сообщалось, до конца июля Белоруссия разместит на "Московской бирже" первый транш... Как сообщалось, до конца июля Белоруссия разместит на "Московской бирже" первый транш... читать дальше

.

Сегодня нефтяные цены существенно повышаются на данных о снижении запасов сырья в США, которые усиливают опасения за перспективы предложения в условиях роста напряженности на Ближнем Востоке. При этом внимание рынка сосредоточено на ежемесячных отчетах ОПЕК и... При этом внимание рынка сосредоточено на ежемесячных отчетах ОПЕК и... читать дальше

.

Правительство РФ заключило с ГК "Росатом" соглашение о намерениях по направлению "Технологии создания новых материалов и веществ". Документ подписали вице-премьер РФ Юрий Борисов и первый замглавы "Росатома" - директор дирекции по ядерному оружейному комплексу Иван... читать дальше

.

National Australia Bank повысил прогноз цен на золото в 2019 году до $1400 за унцию с ранее предполагавшихся $1380 за унцию. "Мы по-прежнему ожидаем двух снижений ставок Федеральной резервной системой США - в июле и сентябре, что должно оказать поддержку золоту", -... "Мы по-прежнему ожидаем двух снижений ставок Федеральной резервной системой США - в июле и сентябре, что должно оказать поддержку золоту", -... читать дальше

.