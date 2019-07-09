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09 июля 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,2609 руб.
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9 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 26 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2609 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2415 руб., максимальный - 9,272 руб. Было заключено 183 сделки. Объем торгов составил 719,7 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,2425 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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