Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,2609 руб.

9 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 26 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2609 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,2415 руб., максимальный - 9,272 руб. Было заключено 183 сделки. Объем торгов составил 719,7 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,2425 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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