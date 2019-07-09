Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,4568 руб.

9 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 729 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,4568 руб.

Минимальный курс евро составил 71,32 руб., максимальный - 71,5975 руб. К этому времени было заключено 6713 сделок. Объем торгов составил 34094,75 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,4125 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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