Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,7884 руб.

9 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 62 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7884 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,6725 руб., максимальный - 63,905 руб. Было заключено 8279 сделок. Объем торгов составил 37700,17 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,76 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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