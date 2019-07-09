ЦБ РФ установил курс евро с 10 июля в размере 71,4626 руб.

9 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 71,4626 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,41 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,11 пункта (0,004%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2822,66 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 46145,331 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 119,424 млрд руб., или на...

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Сбербанк России 9 июля завершил размещение выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-12m-001Р-88R номинальным объемом 5 млрд рублей, реализовав 69,97% выпуска на 3 млрд 498,435 тыс. рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 26 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2609 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2415 руб., максимальный - 9,272... Минимальный курс юаня составил 9,2415 руб., максимальный - 9,272... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 720 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8029 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 729 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,4568 руб. Минимальный курс евро составил 71,32 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,32 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе по индексу РТС на фоне снижения внешних фондовых площадок. Во вторник в Азии преобладало снижение индексов за исключением подросшей Японии, минусовала Европа и продолжился откат в США на фоне ослабления ожиданий смягчения... Во вторник в Азии преобладало снижение индексов за исключением подросшей Японии, минусовала Европа и продолжился откат в США на фоне ослабления ожиданий смягчения... читать дальше

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Минсельхоз РФ разработал проект закона "Об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии". Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Закон будет регулировать отношения, связанные с производством,... Закон будет регулировать отношения, связанные с производством,... читать дальше

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АО "Белуга групп" установило ставку 1-го купона 5-летних бондов серии БО-П02 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,50% годовых, говорится в сообщении компании. Первоначальный ориентир был установлен на уровне 9,50-9,75%. Первоначальный ориентир был установлен на уровне 9,50-9,75%. Сбор заявок на облигации проходил во... Сбор заявок на облигации проходил во... читать дальше

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Цены на нефть перешли к снижению в ходе вечерних торгов. Инвесторы ждут сигналов главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики. Внимание инвесторов и аналитиков сосредоточено на двух выступлениях Пауэлла в... Внимание инвесторов и аналитиков сосредоточено на двух выступлениях Пауэлла в... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-234 на 17 млрд 565,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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В преддверии запланированного выхода Великобритании из Европейского союза германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) частично перенес производство двигателей из Соединенного Королевства в Германию. Издание Financial Times со ссылкой на директора... Издание Financial Times со ссылкой на директора... читать дальше

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ЭБ завершил 9 июля размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К165 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 0,3% выпуска на 60 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 4 июля. Ставка купона установлена в размере 7,28%... Сбор заявок на бонды прошел 4 июля. Ставка купона установлена в размере 7,28%... читать дальше

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Исключенная из списка государственных программ госпрограмма развития пенсионной системы теперь не нужна - вопросы долгосрочного развития отражены в одноименной стратегии, а деньги на пенсии в полном объеме заложены в бюджете, заявляют в Минтруде России. "Каких-либо... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ЗАО "Ламбумиз" серии БО-П01 объемом 120 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-09188-H-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-09188-H-001P. Номинал одной... Номинал одной... читать дальше

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров считает, что половина российских компаний не готова к внедрению современных цифровых технологий в производство. "Примерно 50% (компаний) сегодня пока еще не готовы к тому, чтобы внедрять цифровой формат в свое производственное... читать дальше

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