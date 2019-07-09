Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,2566 руб.

9 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 152 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2566 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,2528 руб., максимальный - 9,2613 руб. Было заключено 52 сделки. Объем торгов составил 128,33 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,2539 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.