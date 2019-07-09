Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1833,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1627,05 млрд руб.

9 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 июля составили по Российской Федерации 1833,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1572,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2019,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1738,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 июля составили 1627,05 млрд руб. против 1302,0339 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.