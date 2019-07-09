09 июля 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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9 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Май 2019
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Июнь 2019
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Май 2019
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09 июля 2019 года 19:55
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,11 пункта (0,004%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2822,66 пункта.
Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше
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09 июля 2019 года 19:40
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 46145,331 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 119,424 млрд руб., или на...
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09 июля 2019 года 19:32
Сбербанк России 9 июля завершил размещение выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-12m-001Р-88R номинальным объемом 5 млрд рублей, реализовав 69,97% выпуска на 3 млрд 498,435 тыс. рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбор заявок на... читать дальше
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09 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 26 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2609 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,2415 руб., максимальный - 9,272... читать дальше
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09 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 720 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8029 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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09 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 729 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,4568 руб.
Минимальный курс евро составил 71,32 руб.,... читать дальше
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09 июля 2019 года 19:02
Рынок акций РФ завершил торги в минусе по индексу РТС на фоне снижения внешних фондовых площадок.
Во вторник в Азии преобладало снижение индексов за исключением подросшей Японии, минусовала Европа и продолжился откат в США на фоне ослабления ожиданий смягчения... читать дальше
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09 июля 2019 года 18:53
Минсельхоз РФ разработал проект закона "Об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии". Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Закон будет регулировать отношения, связанные с производством,... читать дальше
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09 июля 2019 года 18:48
АО "Белуга групп" установило ставку 1-го купона 5-летних бондов серии БО-П02 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,50% годовых, говорится в сообщении компании.
Первоначальный ориентир был установлен на уровне 9,50-9,75%.
Сбор заявок на облигации проходил во... читать дальше
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09 июля 2019 года 18:44
Цены на нефть перешли к снижению в ходе вечерних торгов. Инвесторы ждут сигналов главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики.
Внимание инвесторов и аналитиков сосредоточено на двух выступлениях Пауэлла в... читать дальше
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09 июля 2019 года 18:40
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-234 на 17 млрд 565,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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09 июля 2019 года 18:35
В преддверии запланированного выхода Великобритании из Европейского союза германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) частично перенес производство двигателей из Соединенного Королевства в Германию.
Издание Financial Times со ссылкой на директора... читать дальше
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09 июля 2019 года 18:34
ЭБ завершил 9 июля размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К165 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 0,3% выпуска на 60 млн рублей, говорится в сообщении банка.
Сбор заявок на бонды прошел 4 июля. Ставка купона установлена в размере 7,28%... читать дальше
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09 июля 2019 года 18:27
Исключенная из списка государственных программ госпрограмма развития пенсионной системы теперь не нужна - вопросы долгосрочного развития отражены в одноименной стратегии, а деньги на пенсии в полном объеме заложены в бюджете, заявляют в Минтруде России. "Каких-либо... читать дальше
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09 июля 2019 года 18:22
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ЗАО "Ламбумиз" серии БО-П01 объемом 120 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-09188-H-001P.
Номинал одной... читать дальше
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09 июля 2019 года 18:20
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров считает, что половина российских компаний не готова к внедрению современных цифровых технологий в производство. "Примерно 50% (компаний) сегодня пока еще не готовы к тому, чтобы внедрять цифровой формат в свое производственное... читать дальше
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