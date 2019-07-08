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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,7393 руб.
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08 июля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,7393 руб.
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8 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1099 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7393 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,52 руб., максимальный - 63,9975 руб. К этому времени было заключено 14960 сделок. Объем торгов составил 84698,52 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,5325 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.08 июля 2019 года 19:03
В мае впервые с февраля 2017 года темпы роста просроченных более 90 дней розничных кредитов превысили темпы роста розничного портфеля - ЦБ РФ
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.08 июля 2019 года 18:53
В Госдуму внесен законопроект, вводящий в России с 1 января 2021 года электронные трудовые книжки. Законопроектом устанавливаются способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме. Согласно законопроекту,... читать дальше
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.08 июля 2019 года 18:40
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.08 июля 2019 года 18:38
ОО "Балтийский лизинг" завершило размещение облигаций серии БО-П02 объемом 4 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 9,4-9,6% годовых. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга... читать дальше
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