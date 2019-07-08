Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,6489 руб.

8 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 987 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6489 руб.

Минимальный курс евро составил 71,4575 руб., максимальный - 71,8 руб. Было заключено 2972 сделки. Объем торгов составил 10780,79 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,5 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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