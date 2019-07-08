08 июля 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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8 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Май 2019
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Май 2019
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Май 2019
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08 июля 2019 года 19:55
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,8 пункта (0,451%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2822,55 пункта.
После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... читать дальше
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08 июля 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 46025,907 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 236,518 млрд руб., или на...
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08 июля 2019 года 19:36
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций банка "ФК Открытие" серии БО-П05 со сроком обращения 3 года номинальным объемом 10 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "eAA-(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является... читать дальше
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08 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 199 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,536 руб.
Минимальный курс евро составил 71,2 руб.,... читать дальше
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08 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 246 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2636 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,2187 руб., максимальный -... читать дальше
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08 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1099 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7393 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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08 июля 2019 года 19:03
В мае т.г. объем просроченных более чем на 90 дней ссуд физлицам увеличился на 14,0 млрд рублей, или на 1,8%, до 803,7 млрд рублей, а в общий объем однородных ссуд, предоставленных российскими банками физлицам, - на 255,7 млрд рублей, или на 1,6%, до 15 трлн 830,4 млрд рублей,... читать дальше
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08 июля 2019 года 19:00
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ВТБ серии Б-1-35 объемом 3 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B023501000B001P.
Срок обращения бумаг... читать дальше
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08 июля 2019 года 18:59
НК "Роснефть" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 002Р-08 с офертой через 5 лет на уровне 7,95% годовых, объем размещения утвержден на уровне 25 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок на облигации прошел в понедельник, 8 июля, с 11:00... читать дальше
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08 июля 2019 года 18:58
Российский фондовый рынок, открывшийся в красной зоне, завершил понедельник снижением индекса МосБиржи и символическим ростом индекса РТС
Европейские рынки акций снижались в понедельник на фоне ослабления ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ФРС США после... читать дальше
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08 июля 2019 года 18:53
В Госдуму внесен законопроект, вводящий в России с 1 января 2021 года электронные трудовые книжки.
Законопроектом устанавливаются способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме.
Согласно законопроекту,... читать дальше
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08 июля 2019 года 18:51
"Московская биржа" зарегистрировала облигации Сбербанк России серий 001Р-SBER10, 001Р-SBER11 и 001Р-SBER12 общим номинальным объемом 55 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпускам присвоены идентификационные... читать дальше
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08 июля 2019 года 18:50
К "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") утвердила параметры выпуска облигаций серии БО-002Р-04 объемом 8,3 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Облигации гасятся на 580-й день с даты начала размещения, то есть примерно через 1,5 года.
Облигации... читать дальше
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08 июля 2019 года 18:46
По итогам 2-го квартала автодилер "Рольф" увеличил продажи новых автомобилей по сравнению с тем же периодом 2018 г. на 8% - до 25,191 тыс. новых автомобилей, говорится в сообщении компании.
Всего по итогам 1-го полугодия "Рольф" реализовал 45,533 тыс. новых автомобилей... читать дальше
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08 июля 2019 года 18:40
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-233 на 19 млрд 852,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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08 июля 2019 года 18:38
ОО "Балтийский лизинг" завершило размещение облигаций серии БО-П02 объемом 4 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 9,4-9,6% годовых. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга... читать дальше
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