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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июля в размере 63,5841 руб., евро - 71,6593 руб.
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07 июля 2019 года 09:08

ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июля в размере 63,5841 руб., евро - 71,6593 руб.

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7 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 63,5841 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,28 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 71,6593 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,73 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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АО "АвтоВАЗ" не ожидает рост российского авторынка по итогам 2019 года и оценивает ситуацию как трудную, заявил президент компании Ив Каракатзанис в субботу в Тольятти. "Рынок за первое полугодие сократился на 2,4%, и мы не видим пока возможности увеличения рынка до конца года....    читать дальше
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06 июля 2019 года 16:59
В России аутсорсинг интересен молодым и пожилым работникам
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06 июля 2019 года 15:43
Разработаны правила финансирования российской альтернативы Википедии
Минкомсвязи разработало проект постановления правительства о выделении субсидий ОАО "Научное издательство "Большая Российская энциклопедия" (БРЭ) на создание и работу общенационального интерактивного энциклопедического портала, который по замыслу должен стать качественной...    читать дальше
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Частные удостоверяющие центры (УЦ), которые занимаются выдачей сертификатов электронной квалифицированной подписи, для дальнейшей работы на российском рынке должны будут довести размер собственного капитала до 1 млрд рублей.

Согласно документу, минимальный размер...    читать дальше
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06 июля 2019 года 13:37
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ПАО "Интер РАО" предложило Минэнерго поддержать проекты по локализации в России производства газовых турбин большой мощности за счет госфинансирования, в том числе через заключение специнвестконтрактов (СПИК).

Об этом предправления "Интер РАО" Борис Ковальчук написал...    читать дальше
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06 июля 2019 года 12:52
Дефицит бюджета Индии в этом фингоду составит 3,3% ВВП.
Индия планирует увеличить бюджетные расходы, а также принять меры для привлечения зарубежного бизнеса, чтобы поддержать застопорившийся экономический подъем. Бюджетные расходы в текущем финансовом году, стартовавшем 1 апреля 2019 года, повысятся на 13% - до $410 млрд, заявила...    читать дальше
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06 июля 2019 года 12:16
Затраты бюджета на восстановление после наводнения в Иркутской области могут составить 18,5 млрд руб.
Затраты госбюджета на восстановление инфраструктуры и жилья в пострадавших от наводнения районах Иркутской области могут составить порядка 18,5 млрд рублей, сообщил журналистам в субботу зампред правительства РФ Виталий Мутко.

"Пока точно сложно оценить. На социальную и...    читать дальше
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06 июля 2019 года 11:38
Правительство Белоруссии усилило контроль за безопасностью на БелАЭС на основании рекомендаций МАГАТЭ
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Согласно...    читать дальше
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06 июля 2019 года 11:01
ФРС подтвердила, что готова к снижению ставки для поддержки экономики
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"Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) на июньском заседании отметил возросшую неопределенность в отношении прогнозов как...    читать дальше
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06 июля 2019 года 10:34
Силуанов предложил дать право субъектам самим устанавливать весовые ограничения на региональных дорогах
Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов предложил поручить Минтрансу РФ проработать вопрос о наделении субъектов РФ правом самостоятельно определять ограничения по массе грузовых автомобилей, выезжающих на региональные дороги в том или ином...    читать дальше
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06 июля 2019 года 10:18
АСВ в рамках процесса оптимизации издержек откажется от услуг внешних юристов
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в рамках процесса оптимизации издержек при ликвидации финансовых организаций планирует в течение полутора лет отказаться от услуг юридических компаний, сообщил глава АСВ Юрий Исаев.

"Мы, обсудив с коллегами, изучив практику за...    читать дальше
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06 июля 2019 года 09:57
Минсельхоз прогнозирует рост сельхозпроизводства в РФ в этом году на 1%
Минсельхоз прогнозирует, что рост сельхозпроизводства в России в этом году может составить до 1%. "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2019 году по отношению к 2018 году в зависимости от складывающейся экономической ситуации и погодных...    читать дальше
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06 июля 2019 года 09:21
АСВ вернуло Банку России 120 млрд рублей из кредитной линии
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернуло ЦБ РФ 120 млрд рублей из кредитной линии, сообщил вчера гендиректор АСВ Юрий Исаев на Международном финансовом конгрессе. "Благодаря Центральному банку мы получили льготный заем, который мы, на самом деле, стали отдавать и сейчас...    читать дальше
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06 июля 2019 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июля в размере 63,5841 руб., евро - 71,6593 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 63,5841 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,28 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 71,6593 руб. По сравнению с...
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05 июля 2019 года 19:55
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 5 июля снижается
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Индекс РТС стабилизируется после снижения. По...    читать дальше
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