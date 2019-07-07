.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июля в размере 63,5841 руб., евро - 71,6593 руб.
.
07 июля 2019 года 09:08
ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июля в размере 63,5841 руб., евро - 71,6593 руб.
|0
7 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 63,5841 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,28 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 71,6593 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,73 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
06 июля 2019 года 17:45
АО "АвтоВАЗ" не ожидает рост российского авторынка по итогам 2019 года и оценивает ситуацию как трудную, заявил президент компании Ив Каракатзанис в субботу в Тольятти. "Рынок за первое полугодие сократился на 2,4%, и мы не видим пока возможности увеличения рынка до конца года.... читать дальше
.06 июля 2019 года 16:59
Занятость на аутсорсинговых и временных проектах привлекает россиян в молодом и предпенсионном возрастах — в зрелые годы большинство рассматривает ее только как дополнительную, констатирует исследование ManpowerGroup в России и СНГ. Оно основано на объединенных данных о... читать дальше
.06 июля 2019 года 15:43
Минкомсвязи разработало проект постановления правительства о выделении субсидий ОАО "Научное издательство "Большая Российская энциклопедия" (БРЭ) на создание и работу общенационального интерактивного энциклопедического портала, который по замыслу должен стать качественной... читать дальше
.06 июля 2019 года 14:59
Глава Центробанка Турции Мурат Четинкая отправлен в отставку указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщило агентство "Анадолу". Соответствующий указ опубликован в правительственном бюллетене. О причинах увольнения Четинкаи, который занимал эту должность с апреля... читать дальше
.06 июля 2019 года 14:12
Частные удостоверяющие центры (УЦ), которые занимаются выдачей сертификатов электронной квалифицированной подписи, для дальнейшей работы на российском рынке должны будут довести размер собственного капитала до 1 млрд рублей. Согласно документу, минимальный размер... читать дальше
.06 июля 2019 года 13:37
"Интер РАО" предложило поддержать проекты по локализации производства газовых турбин большой мощности
ПАО "Интер РАО" предложило Минэнерго поддержать проекты по локализации в России производства газовых турбин большой мощности за счет госфинансирования, в том числе через заключение специнвестконтрактов (СПИК). Об этом предправления "Интер РАО" Борис Ковальчук написал... читать дальше
.06 июля 2019 года 12:52
Индия планирует увеличить бюджетные расходы, а также принять меры для привлечения зарубежного бизнеса, чтобы поддержать застопорившийся экономический подъем. Бюджетные расходы в текущем финансовом году, стартовавшем 1 апреля 2019 года, повысятся на 13% - до $410 млрд, заявила... читать дальше
.06 июля 2019 года 12:16
Затраты бюджета на восстановление после наводнения в Иркутской области могут составить 18,5 млрд руб.
Затраты госбюджета на восстановление инфраструктуры и жилья в пострадавших от наводнения районах Иркутской области могут составить порядка 18,5 млрд рублей, сообщил журналистам в субботу зампред правительства РФ Виталий Мутко. "Пока точно сложно оценить. На социальную и... читать дальше
.06 июля 2019 года 11:38
Правительство Белоруссии усилило контроль за безопасностью на БелАЭС на основании рекомендаций МАГАТЭ
Правительство Белоруссии внесло изменения в положение об организации и осуществлении контроля (надзора) за обеспечением безопасности при сооружении и вводе в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), призванные предупредить возникновение ЧС. Согласно... читать дальше
.06 июля 2019 года 11:01
Федеральная резервная система (ФРС) подтвердила, что открыта к снижению базовой процентной ставки для стимулирования экономического подъема. "Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) на июньском заседании отметил возросшую неопределенность в отношении прогнозов как... читать дальше
.06 июля 2019 года 10:34
Силуанов предложил дать право субъектам самим устанавливать весовые ограничения на региональных дорогах
Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов предложил поручить Минтрансу РФ проработать вопрос о наделении субъектов РФ правом самостоятельно определять ограничения по массе грузовых автомобилей, выезжающих на региональные дороги в том или ином... читать дальше
.06 июля 2019 года 10:18
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в рамках процесса оптимизации издержек при ликвидации финансовых организаций планирует в течение полутора лет отказаться от услуг юридических компаний, сообщил глава АСВ Юрий Исаев. "Мы, обсудив с коллегами, изучив практику за... читать дальше
.06 июля 2019 года 09:57
Минсельхоз прогнозирует, что рост сельхозпроизводства в России в этом году может составить до 1%. "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2019 году по отношению к 2018 году в зависимости от складывающейся экономической ситуации и погодных... читать дальше
.06 июля 2019 года 09:21
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернуло ЦБ РФ 120 млрд рублей из кредитной линии, сообщил вчера гендиректор АСВ Юрий Исаев на Международном финансовом конгрессе. "Благодаря Центральному банку мы получили льготный заем, который мы, на самом деле, стали отдавать и сейчас... читать дальше
.06 июля 2019 года 09:03
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 63,5841 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,28 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 71,6593 руб. По сравнению с...
.05 июля 2019 года 19:55
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,43 пункта (0,261%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2835,35 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.