ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июля в размере 63,5841 руб., евро - 71,6593 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 71,6593 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,73 коп.

7 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 63,5841 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,28 коп.

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АО "АвтоВАЗ" не ожидает рост российского авторынка по итогам 2019 года и оценивает ситуацию как трудную, заявил президент компании Ив Каракатзанис в субботу в Тольятти. "Рынок за первое полугодие сократился на 2,4%, и мы не видим пока возможности увеличения рынка до конца года.... читать дальше

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Занятость на аутсорсинговых и временных проектах привлекает россиян в молодом и предпенсионном возрастах — в зрелые годы большинство рассматривает ее только как дополнительную, констатирует исследование ManpowerGroup в России и СНГ. Оно основано на объединенных данных о... читать дальше

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Минкомсвязи разработало проект постановления правительства о выделении субсидий ОАО "Научное издательство "Большая Российская энциклопедия" (БРЭ) на создание и работу общенационального интерактивного энциклопедического портала, который по замыслу должен стать качественной... читать дальше

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Глава Центробанка Турции Мурат Четинкая отправлен в отставку указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщило агентство "Анадолу". Соответствующий указ опубликован в правительственном бюллетене. О причинах увольнения Четинкаи, который занимал эту должность с апреля... Соответствующий указ опубликован в правительственном бюллетене. О причинах увольнения Четинкаи, который занимал эту должность с апреля... читать дальше

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Частные удостоверяющие центры (УЦ), которые занимаются выдачей сертификатов электронной квалифицированной подписи, для дальнейшей работы на российском рынке должны будут довести размер собственного капитала до 1 млрд рублей. Согласно документу, минимальный размер... Согласно документу, минимальный размер... читать дальше

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ПАО "Интер РАО" предложило Минэнерго поддержать проекты по локализации в России производства газовых турбин большой мощности за счет госфинансирования, в том числе через заключение специнвестконтрактов (СПИК). Об этом предправления "Интер РАО" Борис Ковальчук написал... Об этом предправления "Интер РАО" Борис Ковальчук написал... читать дальше

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Индия планирует увеличить бюджетные расходы, а также принять меры для привлечения зарубежного бизнеса, чтобы поддержать застопорившийся экономический подъем. Бюджетные расходы в текущем финансовом году, стартовавшем 1 апреля 2019 года, повысятся на 13% - до $410 млрд, заявила... читать дальше

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Затраты госбюджета на восстановление инфраструктуры и жилья в пострадавших от наводнения районах Иркутской области могут составить порядка 18,5 млрд рублей, сообщил журналистам в субботу зампред правительства РФ Виталий Мутко. "Пока точно сложно оценить. На социальную и... "Пока точно сложно оценить. На социальную и... читать дальше

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Правительство Белоруссии внесло изменения в положение об организации и осуществлении контроля (надзора) за обеспечением безопасности при сооружении и вводе в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), призванные предупредить возникновение ЧС. Согласно... Согласно... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) подтвердила, что открыта к снижению базовой процентной ставки для стимулирования экономического подъема. "Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) на июньском заседании отметил возросшую неопределенность в отношении прогнозов как... "Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) на июньском заседании отметил возросшую неопределенность в отношении прогнозов как... читать дальше

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Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов предложил поручить Минтрансу РФ проработать вопрос о наделении субъектов РФ правом самостоятельно определять ограничения по массе грузовых автомобилей, выезжающих на региональные дороги в том или ином... читать дальше

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в рамках процесса оптимизации издержек при ликвидации финансовых организаций планирует в течение полутора лет отказаться от услуг юридических компаний, сообщил глава АСВ Юрий Исаев. "Мы, обсудив с коллегами, изучив практику за... "Мы, обсудив с коллегами, изучив практику за... читать дальше

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Минсельхоз прогнозирует, что рост сельхозпроизводства в России в этом году может составить до 1%. "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2019 году по отношению к 2018 году в зависимости от складывающейся экономической ситуации и погодных... читать дальше

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернуло ЦБ РФ 120 млрд рублей из кредитной линии, сообщил вчера гендиректор АСВ Юрий Исаев на Международном финансовом конгрессе. "Благодаря Центральному банку мы получили льготный заем, который мы, на самом деле, стали отдавать и сейчас... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 63,5841 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,28 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 71,6593 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 71,6593 руб. По сравнению с...

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,43 пункта (0,261%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2835,35 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По... читать дальше

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