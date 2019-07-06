ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июля в размере 63,5841 руб., евро - 71,6593 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 71,6593 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,73 коп.

6 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 63,5841 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,28 коп.

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,43 пункта (0,261%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2835,35 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По... читать дальше

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АО "ФСК ЕЭС" установило ставку 24-го купона облигаций 29-й серии в размере 6,1% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Облигации... Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Облигации... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 46262,425 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 74,594 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1815 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6245 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 169 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,5551 руб. Минимальный курс евро составил 71,4 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,4 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 138 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,239 руб. Минимальный курс юаня составил 9,222 руб., максимальный - 9,2593... Минимальный курс юаня составил 9,222 руб., максимальный - 9,2593... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся на понижательном тренде. В США накануне биржи не работали в связи с празднованием страной Дня независимости. Между тем, вышедшая в пятницу статистика Минтруда США за июнь оказалась лучше прогнозов, что ослабило ожидания смягчения монетарной... В США накануне биржи не работали в связи с празднованием страной Дня независимости. Между тем, вышедшая в пятницу статистика Минтруда США за июнь оказалась лучше прогнозов, что ослабило ожидания смягчения монетарной... читать дальше

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Генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев считает необходимым учитывать рейтинги банков при дифференциации размера взносов в Фонд страхования вкладов (ФСВ). "Я считаю, что надо обязательно дифференцировать ставки, в том числе в зависимости от... читать дальше

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Brent демонстрирует уверенный подъем на торгах в пятницу, WTI продолжает дешеветь на фоне укрепления доллара США после публикации сильных статданных по американскому рынку труда. Аналитик Julius Baer Карстен Менке отмечает, что рост стоимости Brent в пятницу связан с... Аналитик Julius Baer Карстен Менке отмечает, что рост стоимости Brent в пятницу связан с... читать дальше

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Максимальный спрос на 3-летние облигации ООО "Балтийский лизинг" серии БО-П02 объемом 4 млрд рублей достиг 14 млрд рублей, превысив объем предложения в 3,5 раза, сообщается в пресс-релизе Альфа-банка, выступившего одним из организаторов сделки. В ходе букбилдинга было... В ходе букбилдинга было... читать дальше

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Министерство финансов РФ достигло принципиальной договоренности с Банком России об условиях передачи Связь-банка от ВЭБа на баланс Промсвязьбанка, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, передача может состояться в ближайшее... читать дальше

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Правительство РФ рассмотрит возможность сокращения перечня технологичного оборудования, ввоз которого в страну не облагается НДС. Поручение проработать этот вопрос дал первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном совещании по вопросу реализации... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило корпоративный рейтинг Evraz Plc на уровне "Ba1". Прогноз рейтинга изменен на "позитивный" со "стабильного", говорится в пресс-релизе агентства. Рейтинг вероятности дефолта Evraz подтвержден на уровне "Ba1-PD", рейтинг... читать дальше

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Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел Финанс") установил ставку 1-го купона облигаций объемом 5 млрд рублей на уровне 10,95% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-20-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставке соответствует... Ставка 2-20-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставке соответствует... читать дальше

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анк ВТБ полностью разместил облигации серии Б-1-25 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Размещение выпуска началось 17 июня. Размещение выпуска началось 17 июня. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Купоны... Ставка 1-го купона установлена в размере 7,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Купоны... читать дальше

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Законопроект, который предлагает законодательно закрепить такие понятия, как идентификация, аутентификация, цифровой профиль, внесен в Госдуму. Законопроект предлагает внести поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите... читать дальше

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