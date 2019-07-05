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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,5574 руб.
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05 июля 2019 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,5574 руб.

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5 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 536 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5574 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,3975 руб., максимальный - 63,7525 руб. Было заключено 11970 сделок. Объем торгов составил 53086,98 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,715 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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