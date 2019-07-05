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05 июля 2019 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,5502 руб.
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5 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 16 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,5502 руб. Минимальный курс евро составил 71,375 руб., максимальный - 71,685 руб. Было заключено 3492 сделки. Объем торгов составил 12779,3 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,4625 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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