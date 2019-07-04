Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,5486 руб.

4 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 672 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,5486 руб.

Минимальный курс евро составил 71,4 руб., максимальный - 71,6375 руб. Было заключено 3002 сделки. Объем торгов составил 14669,89 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,5625 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.