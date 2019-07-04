ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,6034 руб.

4 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 71,6034 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,54 коп.

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Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что переход на информацию о трудовой деятельности в электронном виде с параллельным отказом от "бумажных" трудовых книжек не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. "Эта система не потребует дополнительных расходов",... "Эта система не потребует дополнительных расходов",... читать дальше

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Сбербанк России планирует провести оценку влияния анонсированных ЦБ РФ новых правил резервирования по кредитам M&A, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Международного финансового конгресса. "Мы проведем анализ, я думаю, что в течение месяца... читать дальше

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Кабинет министров на заседании в четверг одобрил пакет законопроектов об электронном документообороте в сфере труда, сообщили журналистам в пресс-службе правительства РФ. "Закон об электронных трудовых книжках" - это комплекс законодательных инициатив, который... "Закон об электронных трудовых книжках" - это комплекс законодательных инициатив, который... читать дальше

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вразийский банк развития (ЕАБР) установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей на уровне 8% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению через 3,5... Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению через 3,5... читать дальше

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Проинфляционные риски на ближайшие 6-12 месяцев ограничены, заявляют в ЦБ РФ. "Мы видим, что в июне у нас инфляция была достаточно сдержанная. На ближайшие 6-12 месяцев, если не будет каких-то внешних шоков, мы считаем, что проинфляционные риски ограничены и продолжают... "Мы видим, что в июне у нас инфляция была достаточно сдержанная. На ближайшие 6-12 месяцев, если не будет каких-то внешних шоков, мы считаем, что проинфляционные риски ограничены и продолжают... читать дальше

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ВТБ сохраняет прогноз по прибыли на 2019 год на уровне порядка 200 млрд рублей, а также прогноз по приросту кредитного портфеля, несмотря на увеличение прогноза по приросту розничного кредитования, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Олюнин в кулуарах... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,45 пункта (0,122%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2827,4 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2831 (+0,25%) пункта, минимальное - 2813,83 (-0,36%)... читать дальше

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ООО "Домодедово фьюэл фасилитис" (дочерняя компания оператора аэропорта "Домодедово" DME Ltd) полностью разместило 3-летние облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 26 июня. Сбор заявок на выпуск прошел 26 июня. Ставка купона... Ставка купона... читать дальше

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В январе-июне международные гостиничные операторы по сравнению с 1-м полугодием 2018 года сократили объем ввода номерного фонда в РФ в 5 раз - до 624 номеров, говорится в исследовании консалтинговой компании JLL. "В 1-м полугодии на территории страны появилось всего... "В 1-м полугодии на территории страны появилось всего... читать дальше

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Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ФАО). сохранила свой прогноз по мировому производству на 2019 год без изменений с июня на уровне 2,685 млрд тонн, что на 1,2% больше по сравнению с 2018 годом. Причем основная часть роста в этом году... читать дальше

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Российский автопроизводитель Sollers в июне 2019 г. увеличил продажи в РФ на 0,5% (год к году), до 3,140 тыс. шт., говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Все проданные автомобили - "УАЗ": годом ранее их было продано в количестве 3,122 тыс. единиц, таким... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики в четверг. Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,3%, гонконгский Hang Seng - потерял 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,3%, южнокорейский KOSPI вырос... Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,3%, гонконгский Hang Seng - потерял 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,3%, южнокорейский KOSPI вырос... читать дальше

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На конец июня международные резервы Казахстана, включая валовые резервы Нацбанка и средства Нацфонда, составили, по предварительным данным, $86,4 млрд, сообщает пресс-служба Национального банка. На конец мая международные резервы Казахстана составляли $86,7 млрд, на... На конец мая международные резервы Казахстана составляли $86,7 млрд, на... читать дальше

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Доходность десятилетних гособлигаций Германии в четверг впервые опустилась ниже ставки по депозитам, установленной Европейским центральным банком (ЕЦБ) на уровне 0,4%, на фоне растущих ожиданий смягчения денежно-кредитной политики в регионе. В этих условиях инвесторы... В этих условиях инвесторы... читать дальше

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Ежегодный суммарный вклад строительной отрасли в бюджет российской столицы составляет более 360 млрд рублей, заявил журналистам в четверг заммэра Москвы Марат Хуснуллин. "Ежегодный суммарный вклад строительной отрасли в бюджет российской столицы составляет более 360... "Ежегодный суммарный вклад строительной отрасли в бюджет российской столицы составляет более 360... читать дальше

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Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне 2019 года снизились на 3,3% - до 151,180 тыс. машин по сравнению со 156,351 тыс. в июне 2018 года, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ. В мае продажи упали на 6,7%, в апреле - на 2,7%, в... читать дальше

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