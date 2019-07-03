Запасы нефти в США упали за период с 21 июня по 28 июня на 1085 тыс. баррелей, бензина - упали на 1583 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2400 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1250 тыс. баррелей.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,14 пункта (0,503%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2823,95 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 32157,342 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 130,312 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2539 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5193 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 199 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2172 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1925 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,1925 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2300 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,698 руб. Минимальный курс евро составил 71,4875 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,4875 руб.,... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's изменило на "развивающийся" с "позитивного" прогноз по рейтингам ООО "Рольф", говорится в пресс-релизе агентства. Корпоративный рейтинг компании подтвержден на уровне "B1", рейтинг вероятности дефолта - "B1-PD". Рейтинговое... Рейтинговое... читать дальше

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НК "Роснефть" 8 июля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 10-летние бонды серии 002Р-08 объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен в диапазоне 8,10-8,25% годовых, что соответствует... Ориентир ставки 1-го купона установлен в диапазоне 8,10-8,25% годовых, что соответствует... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся в зеленой зоне на фоне растущей фондовой Европы и нефти, а также ослабления рубля. В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, китайский Shanghai Composite потерял 0,9%), однако продолжила рост... В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, китайский Shanghai Composite потерял 0,9%), однако продолжила рост... читать дальше

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Европейская комиссия сняла угрозу дисциплинарных мер в отношении Италии, поскольку итальянское правительство согласилось привести растущий государственный долг в соответствие с бюджетными правилами ЕС и предприняло шаги в этом направлении. Комиссар по экономическим и... Комиссар по экономическим и... читать дальше

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Итальянская Eni начала добычу "ранней" нефти на месторождении Mizton на Блоке 1, расположенном в заливе Кампече на шельфе Мексики. Eni стала первой международной компанией, начавшей добычу нефти на шельфе Мексики после энергетической реформы, позволившей иностранным структурам... читать дальше

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Суды в январе-июне 2019 года признали банкротами 29017 российских граждан, включая индивидуальных предпринимателей, - на 52,3% больше, чем за тот же период 2018 года, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве,... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Краснодарского края и его облигаций на уровне "ВВВ(RU)", прогноз по рейтингу - "позитивный", говорится в сообщении агентства. "Кредитный рейтинг Волгоградской области ограничен низкой... "Кредитный рейтинг Волгоградской области ограничен низкой... читать дальше

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Глава Минстроя России Владимир Якушев полагает, что стратегию развития строительной отрасли РФ до 2030 года и стратегию развития ЖКХ до 2035 года логично было бы объединить в один документ. "Работа над двумя стратегиями с разным сроком - с этим надо что-то делать. ЖКХ в отрыве... читать дальше

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Демпфирующая компонента к обратному акцизу на авиакеросин начнет действовать с 1 августа, сообщил министр финансов, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов на встрече правительства с президентом РФ. "Мы предлагаем ввести эту норму с 1 августа. Соответствующий законопроект будет... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп вновь обвинил Китай и Европу в валютных манипуляциях. "Китай и Европа играют в большую игру валютных манипуляций и вливают деньги в свои системы, чтобы лучше конкурировать с США", - написал Трамп в своем Твиттере. "Мы должны соответствовать... "Китай и Европа играют в большую игру валютных манипуляций и вливают деньги в свои системы, чтобы лучше конкурировать с США", - написал Трамп в своем Твиттере. "Мы должны соответствовать...

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне 2019 года упал до 55,1 пункта - минимального уровня с июля 2017 года, по сравнению с 56,9 пункта в мае, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики, опрошенные Bloomberg, в... читать дальше

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