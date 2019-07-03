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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 21 июня по 28 июня на 1085 тыс. баррелей, бензина - упали на 1583 тыс. баррелей
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03 июля 2019 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 21 июня по 28 июня на 1085 тыс. баррелей, бензина - упали на 1583 тыс. баррелей
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3 июля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1085 тыс. баррелей - до 468,491 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1583 тыс. баррелей и составили 230,642 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 1408 тыс. баррелей, достигнув 126,788 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2400 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1250 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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