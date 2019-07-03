ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 июля в размере 63,4951 руб.

3 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 63,4951 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,86 коп.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2603 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5045 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,33 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 63,33 руб.,... читать дальше

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Американский фондовый рынок торгуется на подъеме. Трейдеры оценивают статданные по рынку труда США, а также новости, касающиеся выдвижения кандидатов на руководящие посты в Европейском центральном банке (ЕЦБ) и Федеральной резервной системе (ФРС). В четверг американские рынки... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и Банк России мониторить ситуацию с предоставлением банками ипотеки с субсидированной ставкой, чтобы случаи отказа в ее выдаче выявлялись не только в ходе проведения "Прямой линии". Первый вице-премьер - министр... Первый вице-премьер - министр... читать дальше

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Минфин будет готовить предложения об увеличении средств дорожных фондов при росте цены на нефть выше $70 за баррель для компенсации подорожания битума, сообщил министр финансов, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов на встрече правительства с президентом РФ. "Цена на битум... читать дальше

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Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса США в мае 2019 года выросло на 8,4% и составило $55,5 млрд, свидетельствует отчет министерства торговли страны. Дефицит оказался максимальным с начала текущего года. Согласно пересмотренным данным, в апреле отрицательное сальдо... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации Газпромбанка (ГПБ) серии 001Р-12Р объемом 5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B021200354B001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B021200354B001P. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Санкт-Петербургская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Диомидовский рыбный порт" (ДРП, Владивосток) серии БО-001-01 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер... Выпуску присвоен государственный регистрационный номер... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-230 на 21 млрд 637,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в июне увеличилось, в том числе благодаря включению в расчеты Украины, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 2221 установка... В среднем в минувшем месяце в мире работало 2221 установка... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала трехлетние облигации ПАО "Транснефть" серии БО-001Р-12 объемом 15 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер:... Выпуску присвоен идентификационный номер:... читать дальше

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ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) серии 001Р-10 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за... По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за... читать дальше

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"ЛУКОЙЛ" зарегистрировал в Конго дочернюю структуру. Согласно списку аффилированных лиц НК, 16 апреля в Пуэнт-Нуаре создана компания LUKOIL Upstream Congo Anonymous Company Unipersonel. "ЛУКОЙЛ" в начале июня заключил соглашение с New Age M12 Holdings Limited о... "ЛУКОЙЛ" в начале июня заключил соглашение с New Age M12 Holdings Limited о... читать дальше

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ПАО "ТрансФин-М" выкупило в рамках оферты 245 тыс. 529 облигаций серии БО-27 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 2,6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 9,44%... Объем выпуска составляет 2,6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 9,44%... читать дальше

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Правительственный законопроект, который запрещает продавцам использовать режим единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патент при продаже ряда маркируемых товаров, несет в себе риски увеличения налоговой нагрузки на бизнес и не согласуется с политикой государства по поддержке... читать дальше

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Свиноводство по итогам января-мая 2019 года сохранило лидерство по темпам роста производства на мясном рынке РФ. По итогам мая в лидерах оказалось птицеводство. Как сообщил Росстат в среду, производство свиней в сельхозорганизациях за пять месяцев выросло на 5,9%, птицы... Как сообщил Росстат в среду, производство свиней в сельхозорганизациях за пять месяцев выросло на 5,9%, птицы... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,93 пункта (0,567%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2825,74 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2827,76 (+0,64%) пункта,... читать дальше

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