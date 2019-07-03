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03 июля 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,2045 руб.
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3 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 78 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2045 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1939 руб., максимальный - 9,2183 руб. Было заключено 49 сделок. Объем торгов составил 222,2 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,2183 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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