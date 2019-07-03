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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в мае замедлился до 0,9%
В мае рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 0,9% после повышения на 4,6% в апреле. Аналитики ожидали его повышения на 1,4%
 
За импортируемыми товарами будут следить по документам об их ввозе и продаже
С июля до конца 2019 г. в России будет проходить эксперимент по внедрению нового вида контроля за импортом - системы документальной прослеживаемости. Такое постановление в конце июня подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Подлинность копии...
 
Для топ-менеджеров госкомпаний введены новые KPI
Правительство решило по-новому оценивать работу руководства госкомпаний. Пересмотренные ключевые показатели эффективности (KPI) перечислены в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым в конце июня, пишут "Ведомости". На...
 
ЦБ РФ предлагает реформировать систему страхования вкладов
ЦБ РФ предлагает реформировать систему страхования вкладов (ССВ). В частности, предлагается расширить ее на юридические лица помимо малых предприятий и скорректировать систему банковских отчислений в фонд страхования вкладов. Соответствующие идеи...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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03 июля 2019 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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3 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
15:15 Занятость в производственном секторе США Июнь 2019
15:30 Внешнеторговый баланс США Май 2019
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 23 по 29 июня
15:30 Объем заказов на товары длительного пользования в США Май 2019
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 16 по 22 июня
17:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США Июнь 2019
17:00 Объем промышленных заказов в США Май 2019
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 22 по 28 июня

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
03 июля 2019 года 09:02
Американские фондовые индикаторы выросли по итогам торгов, S&P 500 обновил рекорд
Торги во вторник американские фондовые индексы завершили ростом на 0,2-0,3%, что позволило Standard & Poor's 500 обновить рекорд. Два других основных индикатора Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов, отмечает...    читать дальше
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03 июля 2019 года 08:57
За полугодие объем торгов на "Московской бирже" сократился на 6,4%
По итогам 1-го полугодия т.г. общий объем торгов на рынках "Московской биржи" составил 388,5 трлн рублей, что на 26,4 трлн рублей, или на 6,4%, меньше, чем в 1-м полугодии 2018 года, следует из информации на сайте биржи.

Торговых дней в январе-июне 2019 года было на 2...    читать дальше
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03 июля 2019 года 08:50
Нефть дорожает после падения на 4-5% накануне
Нефтяные цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду после резкого падения днем ранее, до минимума за две недели, из-за обеспокоенности замедлением роста глобальной экономики.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures...    читать дальше
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03 июля 2019 года 08:40
Центрообанк инициирует поправки в законодательство с изменениями концепции переходов граждан между НПФ
Банк России намерен инициировать законодательное изменение концепции переходов граждан между негосударственными пенсионным фондами (НПФ), а также между НПФ и Пенсионным фондом России (ПФР), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ РФ.

Регулятор предлагает при переходе...    читать дальше
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03 июля 2019 года 08:30
В связи с выдвижением Лагард в ЕЦБ врио главы МВФ станет ее зам Липтон
Кристин Лагард в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центробанка временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда.

К.Лагард назвала "честью" предложение возглавить ЕЦБ, говорится в заявлении на сайте...    читать дальше
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03 июля 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 98224,01 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 98224,01 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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03 июля 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 231,32 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 231,32 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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03 июля 2019 года 08:24
Евросовет согласовал будущих руководителей институтов ЕС
Вчера Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС, предложив кандидатуры Жозепа Борреля, Кристин Лагард, Урсулы фон дер Ляйен на основные позиции, а также проголосовал за своего нового председателя, сообщил в Twitter председатель Евросовета Дональд...    читать дальше
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03 июля 2019 года 08:18
ЦБ: санация банка "ФК Открытие" завершена
Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства банка "ФК Открытие", говорится в сообщении ЦБ РФ.

Срок реализации плана участия ЦБ РФ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "ФК Открытие" окончен....    читать дальше
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03 июля 2019 года 08:11
Европейские фондовые индикаторы завершили торги ростом
Европейские фондовые индексы торги во вторник ростом на оптимизме в отношении торговых переговоров США и Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов вырос на 0,37% - до 389,29 пункта.

Британский индекс FTSE 100 набрал...    читать дальше
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03 июля 2019 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,408 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 71,408 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,18 коп
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03 июля 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,2265 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 63,2265 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,24 коп.
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03 июля 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

15:15

Занятость в производственном секторе...    читать дальше
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02 июля 2019 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 2 июля движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,34 пункта (0,298%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2809,81 пункта.

После снижения индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск...    читать дальше
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02 июля 2019 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 2 июля снизилась на 0,09% и составила 45807,875 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45807,875 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 43,532 млрд руб., или на...
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02 июля 2019 года 19:19
Мосбиржа зарегистрировала облигации ООО "Ломбард "Мастер" на 100 млн рублей
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Ломбард "Мастер" серии БО-П06 объемом 100 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка , говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-06-36516-R-001P.

Выпуск...    читать дальше
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