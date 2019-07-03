ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,2265 руб.

3 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 63,2265 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,24 коп.

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Торги во вторник американские фондовые индексы завершили ростом на 0,2-0,3%, что позволило Standard & Poor's 500 обновить рекорд. Два других основных индикатора Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов, отмечает... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия т.г. общий объем торгов на рынках "Московской биржи" составил 388,5 трлн рублей, что на 26,4 трлн рублей, или на 6,4%, меньше, чем в 1-м полугодии 2018 года, следует из информации на сайте биржи. Торговых дней в январе-июне 2019 года было на 2... Торговых дней в январе-июне 2019 года было на 2... читать дальше

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Нефтяные цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду после резкого падения днем ранее, до минимума за две недели, из-за обеспокоенности замедлением роста глобальной экономики. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures... Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures... читать дальше

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Банк России намерен инициировать законодательное изменение концепции переходов граждан между негосударственными пенсионным фондами (НПФ), а также между НПФ и Пенсионным фондом России (ПФР), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ РФ. Регулятор предлагает при переходе... Регулятор предлагает при переходе... читать дальше

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Кристин Лагард в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центробанка временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда. К.Лагард назвала "честью" предложение возглавить ЕЦБ, говорится в заявлении на сайте... К.Лагард назвала "честью" предложение возглавить ЕЦБ, говорится в заявлении на сайте... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 98224,01 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 231,32 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Вчера Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС, предложив кандидатуры Жозепа Борреля, Кристин Лагард, Урсулы фон дер Ляйен на основные позиции, а также проголосовал за своего нового председателя, сообщил в Twitter председатель Евросовета Дональд... читать дальше

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Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства банка "ФК Открытие", говорится в сообщении ЦБ РФ. Срок реализации плана участия ЦБ РФ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "ФК Открытие" окончен.... Срок реализации плана участия ЦБ РФ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "ФК Открытие" окончен.... читать дальше

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Европейские фондовые индексы торги во вторник ростом на оптимизме в отношении торговых переговоров США и Китая. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов вырос на 0,37% - до 389,29 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов вырос на 0,37% - до 389,29 пункта. Британский индекс FTSE 100 набрал... Британский индекс FTSE 100 набрал... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 71,408 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,18 коп

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 63,2265 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,24 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 15:15 15:15 Занятость в производственном секторе... Занятость в производственном секторе... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,34 пункта (0,298%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2809,81 пункта. После снижения индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск... После снижения индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45807,875 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 43,532 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Ломбард "Мастер" серии БО-П06 объемом 100 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка , говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-06-36516-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-06-36516-R-001P. Выпуск... Выпуск... читать дальше

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