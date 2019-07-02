Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,2431 руб.

2 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2060 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,2431 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,985 руб., максимальный - 63,3775 руб. Было заключено 11011 сделок. Объем торгов составил 48173,31 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,375 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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