Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,4336 руб.

2 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 265 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,4336 руб.

Минимальный курс евро составил 71,1275 руб., максимальный - 71,575 руб. Было заключено 3644 сделки. Объем торгов составил 16413,87 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,45 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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