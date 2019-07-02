ЦБ РФ установил курс евро с 3 июля в размере 71,408 руб.

2 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 71,408 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,18 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,34 пункта (0,298%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2809,81 пункта. После снижения индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск... После снижения индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45807,875 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 43,532 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Ломбард "Мастер" серии БО-П06 объемом 100 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка , говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-06-36516-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-06-36516-R-001P. Выпуск... Выпуск... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2528 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,265 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 168 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1974 руб. Минимальный курс юаня составил 9,181 руб., максимальный - 9,2198... Минимальный курс юаня составил 9,181 руб., максимальный - 9,2198... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 330 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,4673 руб. Минимальный курс евро составил 71,14 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,14 руб.,... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО "КАМАЗ" серии БО-П04 объемом 3 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "eА+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом "КАМАЗа". По... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом "КАМАЗа". По... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала трехлетние облигации ООО "Домодедово фьюэл фасилитис" (дочерняя компания оператора аэропорта "Домодедово" DME Ltd) серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении... читать дальше

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ЭБ завершил 2 июля размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К162 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 55% выпуска на 11 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 27 июня. Ставка купона установлена в размере 7,28%... Сбор заявок на бонды прошел 27 июня. Ставка купона установлена в размере 7,28%... читать дальше

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Рынок акций РФ во вторник закрылся без единой динамики индексов МосБиржи и РТС. В ходе торгов индекс МосБиржи обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов, индекс РТС достиг рубежа 1400 пунктов, обновив максимум с июля 2014 года на фоне улучшения внешней... читать дальше

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Группа "АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске. Как говорится в сообщении компании, "простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со... Как говорится в сообщении компании, "простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со... читать дальше

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ПАО "РусАл Братск" 4 июля проведет сбор заявок инвесторов на бонды серии 001Р-02 со сроком обращения 10 лет и офертой через 3,5 года объемом от 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 8,60-8,75% годовых, ему... Ориентир ставки 1-го купона - 8,60-8,75% годовых, ему... читать дальше

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ПАО "КАМАЗ" установило ставку 1-го купона трехлетних бондов серии БО-П04 объемом 3 млрд рублей на уровне 8,50% годовых, говорится в сообщении компании. В процессе премаркетинга ориентир ставки не менялся, изначально он составлял 8,50-8,65% годовых. В процессе премаркетинга ориентир ставки не менялся, изначально он составлял 8,50-8,65% годовых. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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Розничные цены на бензин и дизельное топливо на прошлой неделе (с 23 июня по 30 июня) немного подросли почти во всех регионах России, за исключением Дальнего Востока и Восточной Сибири, следует из данных ЦДУ ТЭК. Так, литр Аи - 92 в среднем подорожал на 4 копейки - до... Так, литр Аи - 92 в среднем подорожал на 4 копейки - до... читать дальше

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Переговоры США с Китаем по торговле движутся в нужном направлении, заявил телеканалу CNBC советник президента США по торговле Питер Наварро. "Мы снова занимаемся этим (переговорами). Мы уже говорим по телефону, возможно, будут визиты... Мы двигаемся в очень хорошем... "Мы снова занимаемся этим (переговорами). Мы уже говорим по телефону, возможно, будут визиты... Мы двигаемся в очень хорошем... читать дальше

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Сохранение текущей цены на нефть является хорошей ситуацией для рынка, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Я думаю, что если будет сохраняться текущая цена на нефть, это будет хорошим результатом, потому что, на мой взгляд, в цене уже была учтена оценка и... "Я думаю, что если будет сохраняться текущая цена на нефть, это будет хорошим результатом, потому что, на мой взгляд, в цене уже была учтена оценка и... читать дальше

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