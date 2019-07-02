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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2616,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 845,14 млрд руб.
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02 июля 2019 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2616,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 845,14 млрд руб.
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2 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 июля составили по Российской Федерации 2616,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2288,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2391 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2069,6 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 июля составили 845,14 млрд руб. против 857,27963 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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02 июля 2019 года 10:48
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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,99 пункта (0,25%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2808,46 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 3,03 пункта (0,216%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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.02 июля 2019 года 09:59
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