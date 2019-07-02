ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,3962 руб.

2 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 71,3962 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,17 коп.

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 июля по данным на начало операционного дня выросло до 139,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1718 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,184... читать дальше

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Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года. Соответствующее постановление, внесенное Минпромторгом, опубликовано на сайте правительства. "Цель эксперимента - апробация механизма маркировки... "Цель эксперимента - апробация механизма маркировки... читать дальше

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Управление столичного Росреестра приняло 28 287 заявлений на государственную регистрацию прав и государственный кадастровый учет недвижимости по экстерриториальному принципу с января 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что это 20% от общего... Там отметили, что это 20% от общего... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) 4 июля проведет сбор заявок инвесторов на бонды серии 001Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 8,00-8,20% годовых. Ориентир ставки 1-го купона - 8,00-8,20% годовых. Ориентиру... Ориентиру... читать дальше

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Среди всех кредитных продуктов, представленных на российском рынке, ипотека является наиболее чувствительным к фактору сезонности. По итогам мая 2019 года россияне взяли 32 тысячи кредитов на покупку недвижимости на общую сумму 82,3 млрд рублей, что меньше на 24%, чем месяцем... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 473 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,0595... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 63,0595 руб. По отношению к последней сделке в понедельник доллар вырос почти на 10 копеек. К курсу, установленному Банком России на... По отношению к последней сделке в понедельник доллар вырос почти на 10 копеек. К курсу, установленному Банком России на... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,99 пункта (0,25%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2808,46 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 3,03 пункта (0,216%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 3,03 пункта (0,216%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний, причиной этого стало недовольство Праги условиями транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для Czech Airlines, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "По предварительным данным, Прагу не устроили условия по... "По предварительным данным, Прагу не устроили условия по... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в плюсе на фоне дорожающей нефти и новостей о возобновлении торговых переговоров США и Китая. Фондовые индексы стран Западной Европы завершили понедельник уверенным ростом. Фондовые индексы стран Западной Европы завершили понедельник уверенным ростом. Американские фондовые индикаторы выросли... Американские фондовые индикаторы выросли... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,4/63,64 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 18 коп., Cредний курс продажи упал...

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Россия в завершившемся в июне 2018/2019 сельхозгоду экспортировала около 42,1 млн тонн зерна, что стало вторым по величине результатом после 2017/2018 сельхозгода, когда было вывезено 52,72 млн тонн, следует из данных аналитического центра АО "Русагротранс". Как сообщил... Как сообщил... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный" (ПАО "Восточный экспресс банк"). Такое решение агентство объяснило собственными деловыми соображениями. Такое решение агентство объяснило собственными деловыми соображениями. На момент отзыва долгосрочный и краткосрочный рейтинги по депозитам банка... На момент отзыва долгосрочный и краткосрочный рейтинги по депозитам банка... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов курс американского доллара слабо меняется по отношению к евро и иене в ходе азиатских торгов во вторник. По состоянию на 9:38 мск евро стоил $1,1292 против $1,1286 на закрытие прошлой сессии. По состоянию на 9:38 мск евро стоил $1,1292 против $1,1286 на закрытие прошлой сессии. В паре с японской нацвалютой... В паре с японской нацвалютой... читать дальше

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Резервный банк Австралии (РБА) снизил ключевую процентную ставку до 1% годовых, что является рекордно низким уровнем, с 1,25%. Ставка снижена по итогам второго заседания подряд, чтобы поддержать экономику страны на фоне ухудшения перспектив глобального экономического подъема. В... читать дальше

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