Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,0443 руб.

1 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 469 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,0443 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,77 руб., максимальный - 63,21 руб. Было заключено 11309 сделок. Объем торгов составил 45197,35 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,8725 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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