Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,4601 руб.

1 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2820 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,4601 руб.

Минимальный курс евро составил 71,24 руб., максимальный - 71,6 руб. Было заключено 3676 сделок. Объем торгов составил 16642,27 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,4825 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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