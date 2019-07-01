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01 июля 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,2002 руб.
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1 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 272 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2002 руб. Минимальный курс юаня составил 9,19 руб., максимальный - 9,2119 руб. Была заключена 51 сделка. Объем торгов составил 190,45 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,2069 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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