Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 137,1 млрд руб.

1 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 1 июля по данным на начало операционного дня выросло до 137,1 млрд руб.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 35,62 пункта (1,288%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2801,47 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 32064,421 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 273,788 млрд руб., или на...

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Банк России принял и утвердил решения об осуществлении эмиссии 23-го, 24-го и 25-го выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР-23, КОБР-24, КОБР-25) на общую сумму 800 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Объем выпусков КОБР-23 и КОБР-24 составит по 300... Объем выпусков КОБР-23 и КОБР-24 составит по 300... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 220 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,0124 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 425 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2143 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1624 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,1624 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2726 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,4438 руб. Минимальный курс евро составил 71,1025 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,1025 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на повышательном тренде вместе с мировыми площадками на позитивных итогах саммита G20 в Японии. Индекс МосБиржи в очередной раз сегодня обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов. Новый исторический пик индикатора... Индекс МосБиржи в очередной раз сегодня обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов. Новый исторический пик индикатора... читать дальше

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ВЭБ завершил 1 июля размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К161 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 0,21% выпуска на 41,3 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 26 июня. Ставка купона установлена в размере 7,29%... Сбор заявок на бонды прошел 26 июня. Ставка купона установлена в размере 7,29%... читать дальше

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение о создании в Башкирии особой экономической зоны (ОЭЗ). Сегодня Д.Медведев встретился с исполняющим обязанности главы Башкирии Радием Хабировым и тот рассказал ему о планах по созданию такой зоны, попросив поддержки... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации банка "Зенит" серии БО-001Р-04 со сроком обращения 1 год объемом 1,2 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Дальнейшее разделение категорий молочной, смешанной и растительной продукции будет способствовать повышению потребительской грамотности и росту спроса на натуральную молочную продукцию, считают в национальном союзе производителей молока "Союзмолоко". "Союзмолоко" в... "Союзмолоко" в... читать дальше

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"Газпром" уже уложил больше полутора тысяч километров газопровода "Северный поток 2", говорится в сообщении компании. "Продолжается строительство газопровода "Северный поток 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1501 км газопровода - около 61,2% от его... "Продолжается строительство газопровода "Северный поток 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1501 км газопровода - около 61,2% от его...

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Цены на нефть продолжают расти в ходе вечерних торгов в понедельник, основную поддержку рынку оказывают новости об ограничении добычи ОПЕК. Министры стран ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить ограничения добычи нефти еще на девять месяцев, передает агентство... Министры стран ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить ограничения добычи нефти еще на девять месяцев, передает агентство... читать дальше

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В ЕАЭС разработан и представлен на обсуждение проект коллективной продовольственной безопасности. Согласно документу, необходимость формирования согласованной агропромышленной политики обусловлена дефицитом продовольственных ресурсов в мире, ростом цен на важнейшие виды... Согласно документу, необходимость формирования согласованной агропромышленной политики обусловлена дефицитом продовольственных ресурсов в мире, ростом цен на важнейшие виды... читать дальше

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Все новые электромобили, продающиеся в странах Евросоюза, должны быть оснащены генераторами шума мотора. Новые правила вступили в силу 1 июля, сообщает BBC. На дорогах Европы все больше автомашин на электрической тяге, и их распространение вызвало множество жалоб на то,... На дорогах Европы все больше автомашин на электрической тяге, и их распространение вызвало множество жалоб на то,... читать дальше

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ПАО "ТрансФин-М" выкупило в рамках оферты 1 млн 46,205 тыс. облигаций серии БО-29 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 2,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 41,85%... Объем выпуска составляет 2,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 41,85%... читать дальше

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