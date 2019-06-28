Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,9975 руб.

28 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 306 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9975 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,8225 руб., максимальный - 63,14 руб. Было заключено 11094 сделки. Объем торгов составил 52673,6 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,9275 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.