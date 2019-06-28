Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,7421 руб.

28 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 983 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7421 руб.

Минимальный курс евро составил 71,4625 руб., максимальный - 71,84 руб. Было заключено 3306 сделок. Объем торгов составил 12883,38 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,48 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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