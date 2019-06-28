ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 июня в размере 63,0756 руб.

28 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 июня, составляет 63,0756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,04 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,81 пункта (0,497%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2765,85 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 31790,633 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 50,160 млрд руб., или на...

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ООО "С-Инновации" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П01 объемом 200 млн рублей на уровне 15% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Сбор заявок прошел 28 июня с 11:00... Сбор заявок прошел 28 июня с 11:00... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 305 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,0197 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 61 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1718 руб. Минимальный курс юаня составил 9,146 руб., максимальный - 9,186... Минимальный курс юаня составил 9,146 руб., максимальный - 9,186... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 712 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7091 руб. Минимальный курс евро составил 71,5 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,5 руб.,... читать дальше

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Выпуск автомобилей в Великобритании в мае упал на 15,5% относительно того же месяца прошлого года, то есть сокращение продолжилось двенадцатый месяц подряд. По данным британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), в прошлом месяце в стране было... По данным британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), в прошлом месяце в стране было... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший день в минусе, завершил последние торги июня снижением. Европейские рынки акций повышались весь день в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке. Европейские рынки акций повышались весь день в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке. Азиатские... Азиатские... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Qiwi Plc на уровне "ВВ-/В". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. "Ключевой сегмент бизнеса Qiwi - платежные сервисы,... "Ключевой сегмент бизнеса Qiwi - платежные сервисы,... читать дальше

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В январе-мае 2019 года банки РФ предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на 1 трлн 46,4 млрд рублей, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (1 трлн 66,8 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ. Количество предоставленных банками... Количество предоставленных банками... читать дальше

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Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел Финанс", дочерняя компания "Евроторга") 5 июля с 11:00 до 15:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 01 объемом до 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Техническое... Техническое... читать дальше

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Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о частичных успехах на переговорах в Вене по соглашению об иранской ядерной программе, сообщает издание The Wall Street Journal. А.Аракчи назвал встречу в Вене в пятницу "шагом вперед" и приветствовал прогресс по вопросу механизма... А.Аракчи назвал встречу в Вене в пятницу "шагом вперед" и приветствовал прогресс по вопросу механизма... читать дальше

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бербанк России 28 июня завершил размещение четырех выпусков инвестиционных облигаций серий ИОС-IMOEX_ASN_PRT-36m-001Р-83R, ИОС-EURUSD_RA_FIX-1Y-001Р-84R, ИОС-SP_ROT-PRT-36m-001Р-85R и ИОС-BSK_FIX_ARN-24m-001Р-97R. Общая сумма размещенных бумаг составила 6 млрд 391,227 млн... читать дальше

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АО "Лидер-инвест" приобрело в рамках оферты 14 тыс. 852 облигации серии БО-П01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 0,5% выпуска. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 0,5% выпуска. Выпуск... Выпуск... читать дальше

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Представители ЕС на встрече по исполнению СВПД в Вене сообщили, что механизм расчетов INSTEX готов к работе, сообщил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. "ЕС объявили, что INSTEX введен в действие. Китай это приветствует, мы призываем ЕС... "ЕС объявили, что INSTEX введен в действие. Китай это приветствует, мы призываем ЕС... читать дальше

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Акционеры ПАО "ГАЗ" (Нижний Новгород, головная компания одноименной группы) на годовом собрании в четверг приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2018 года только на привилегированные акции в размере 3,92 рубля на каждую, говорится в сообщении компании. Дивиденды... Дивиденды... читать дальше

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