Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,1795 руб.

28 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 65 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1795 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1725 руб., максимальный - 9,1921 руб. Было заключено 45 сделок. Объем торгов составил 131,67 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1835 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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