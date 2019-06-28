28 июня 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
28 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Июнь 2019
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Июнь 2019
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Май 2019
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Июнь 2019
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Май 2019
|11:30
|Изменение ВВП Великобритании
|I квартал 2019
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Июнь 2019
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Июнь 2019
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Май 2019
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Май 2019
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Апрель 2019
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Май 2019
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Июнь 2019
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июнь 2019
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
28 июня 2019 года 12:03
Без миграции рынок рабочей силы Германии к 2035 году может сократиться на 9 млн человек. Такие выводы содержатся в распространенном вчера сообщении Федерального статведомства в Висбадене, передает "Немецкая волна".
В 2018 году в ФРГ насчитывалось почти 52 млн... читать дальше
.
28 июня 2019 года 11:58
В первом квартале 2019 года рост ВВП Великобритании по сравнению с предыдущими тремя месяцами составил 0,5%, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS).
В годовом выражении ВВП вырос на 1,8%.
Оба показателя совпали с... читать дальше
.
28 июня 2019 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 254 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,0756 руб. По... читать дальше
.
28 июня 2019 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 3,04 коп. - до 63,0756... читать дальше
.
28 июня 2019 года 11:35
Первый в мире завода по производству синтетического бензина из природного газа открыт в пятницу в городе Овадандепе Ахалского велаята (области) в Туркменистане, сообщает Государственное информационное агентство страны.
Ожидается, что на предприятии ежегодно будет... читать дальше
.
28 июня 2019 года 11:27
ООО "Диомидовский рыбный порт" (ДРП, Владивосток) утвердило выпуск облигаций серии БО-001-01 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Бумаги сроком обращения 10 лет будут размещены по открытой подписке. Номинал одной бумаги - 1 тыс.... читать дальше
.
28 июня 2019 года 11:24
8 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-227 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9424% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,01% годовых.
Дисконтные... читать дальше
.
28 июня 2019 года 11:19
Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike Inc. сократил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 13%, при этом показатель оказался хуже прогнозов.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в четвертом финквартале, завершившемся 31... читать дальше
.
28 июня 2019 года 11:08
Россия, Китай и Индия могли бы вместе выступить в пользу укрепления авторитета ВТО, поддержать усилия по реформированию МВФ и стать примером для создания справедливого мироустройства, отрицающего протекционизм и нелегитимные санкции, считает президент РФ Владимир... читать дальше
.
28 июня 2019 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 65 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1795 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,1725 руб., максимальный -... читать дальше
.
28 июня 2019 года 10:58
Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки), пишет "Российская газета", ссылаясь на Основные характеристики бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020-2022 годы.... читать дальше
.
28 июня 2019 года 10:58
Объем денежной базы в узком определении в России на 21 июня составил 10 трлн 431,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 14 июня денежная база в России равнялась 10 трлн 460,6 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,3%, или на 29,3 млрд... читать дальше
.
28 июня 2019 года 10:52
Позиция российских властей и нефтяных компаний по вопросу следки стран ОПЕК+ по ограничению добычи нефти всегда едина и консолидирована, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Естественно всегда у нас общая позиция и консолидированный подход", -... читать дальше
.
28 июня 2019 года 10:52
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" установило статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности нефинансовой компании ООО "Рольф", что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшие 3 месяца, сообщается в пресс-релизе агентства.
Рейтинг компании... читать дальше
.
28 июня 2019 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 21 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,0523... читать дальше
.
28 июня 2019 года 10:44
В рамках уголовного дела о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей в отношении основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова и других руководителей компании было проведено не менее 29 обысков.
Как следует из базы данных Басманного суда Москвы, 26 июня судом было... читать дальше
.