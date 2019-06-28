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Без миграции рынок рабочей силы Германии к 2035 году может сократиться на 9 млн человек. Такие выводы содержатся в распространенном вчера сообщении Федерального статведомства в Висбадене, передает "Немецкая волна". В 2018 году в ФРГ насчитывалось почти 52 млн... В 2018 году в ФРГ насчитывалось почти 52 млн... читать дальше

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В первом квартале 2019 года рост ВВП Великобритании по сравнению с предыдущими тремя месяцами составил 0,5%, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS). В годовом выражении ВВП вырос на 1,8%. В годовом выражении ВВП вырос на 1,8%. Оба показателя совпали с... Оба показателя совпали с... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 254 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,0756 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 3,04 коп. - до 63,0756... читать дальше

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Первый в мире завода по производству синтетического бензина из природного газа открыт в пятницу в городе Овадандепе Ахалского велаята (области) в Туркменистане, сообщает Государственное информационное агентство страны. Ожидается, что на предприятии ежегодно будет... Ожидается, что на предприятии ежегодно будет... читать дальше

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ООО "Диомидовский рыбный порт" (ДРП, Владивосток) утвердило выпуск облигаций серии БО-001-01 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Бумаги сроком обращения 10 лет будут размещены по открытой подписке. Номинал одной бумаги - 1 тыс.... Бумаги сроком обращения 10 лет будут размещены по открытой подписке. Номинал одной бумаги - 1 тыс.... читать дальше

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8 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-227 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9424% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,01% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,01% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike Inc. сократил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 13%, при этом показатель оказался хуже прогнозов. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в четвертом финквартале, завершившемся 31... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в четвертом финквартале, завершившемся 31... читать дальше

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Россия, Китай и Индия могли бы вместе выступить в пользу укрепления авторитета ВТО, поддержать усилия по реформированию МВФ и стать примером для создания справедливого мироустройства, отрицающего протекционизм и нелегитимные санкции, считает президент РФ Владимир... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 65 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1795 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1725 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,1725 руб., максимальный -... читать дальше

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Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки), пишет "Российская газета", ссылаясь на Основные характеристики бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020-2022 годы.... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 21 июня составил 10 трлн 431,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 14 июня денежная база в России равнялась 10 трлн 460,6 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,3%, или на 29,3 млрд... На 14 июня денежная база в России равнялась 10 трлн 460,6 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,3%, или на 29,3 млрд... читать дальше

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Позиция российских властей и нефтяных компаний по вопросу следки стран ОПЕК+ по ограничению добычи нефти всегда едина и консолидирована, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Естественно всегда у нас общая позиция и консолидированный подход", -... "Естественно всегда у нас общая позиция и консолидированный подход", -... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" установило статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности нефинансовой компании ООО "Рольф", что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшие 3 месяца, сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг компании... Рейтинг компании... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 21 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,0523... читать дальше

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В рамках уголовного дела о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей в отношении основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова и других руководителей компании было проведено не менее 29 обысков. Как следует из базы данных Басманного суда Москвы, 26 июня судом было... Как следует из базы данных Басманного суда Москвы, 26 июня судом было... читать дальше

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