Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,0269 руб.

27 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 493 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,0269 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,9275 руб., максимальный - 63,18 руб. Было заключено 10182 сделки. Объем торгов составил 46328,32 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,0425 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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