Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 июня

27 июня. FINMARKET.RU -РФ с 28 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2842,29 (+1,59) руб./грамм; на серебро - 30,91 (+0,11) руб./грамм; на платину - 1645,88 (+20,32) руб./грамм; на палладий - 3082,99 (-2,55) руб./грамм.

.

Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,52 пункта (0,163%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2779,66 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 45544,157 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 148,951 млрд руб., или на...

.

Московский кредитный банк (МКБ) утвердил параметры выпусков облигаций серий БСО-П02 и БСО-П03 объемом по 300 млн рублей каждый, говорится в сообщениях кредитной организации. Выпуски будут размещены по открытой подписке сроком на 3 года. Номинал одной облигации - 1 тыс.... Выпуски будут размещены по открытой подписке сроком на 3 года. Номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 210 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1656 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1525 руб., максимальный - 9,18... Минимальный курс юаня составил 9,1525 руб., максимальный - 9,18... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 291 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,0487 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 237 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,637 руб. Минимальный курс евро составил 71,5075 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,5075 руб.,... читать дальше

.

Российский фондовый рынок завершил торги в четверг ростом на фоне ослабления продавцов в нефтяном секторе, внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы в ожидании саммита G20. В четверг выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, китайский... В четверг выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, китайский... читать дальше

.

Объем реализации "АЛРОСА" в 2019 году может отличаться от заявленных планов (38 млн карат, на уровне добычи) на фоне пассивного состояния рынка алмазов, отягощенного избыточными запасами бриллиантов, сообщил журналистам член правления компании, директор Единой сбытовой... читать дальше

.

Чистая прибыль банка ВТБ за январь-май 2019 года составила 96,910 млрд руб. против 63,756 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Прибыль до налогообложения... Прибыль до налогообложения...

.

Банк "Открытие", представивший новую стратегию бренда с упором на госучастие и подвергшийся критике регуляторов за это, решил поменять слоган. "Банк "Открытие" учтет позицию Центробанка как своего акционера и будет использовать в предстоящей рекламной кампании... "Банк "Открытие" учтет позицию Центробанка как своего акционера и будет использовать в предстоящей рекламной кампании... читать дальше

.

Московская биржа" зарегистрировала облигации Газпромбанка серии 001P-11P объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B021100354B001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B021100354B001P. Сбор заявок на выпуск... Сбор заявок на выпуск... читать дальше

.

Минфин РФ подготовил и направил на согласование ведомств проект официального отзыва правительства на депутатский законопроект, который ужесточает правила работы на рынке микрофинансовых услуг. Законопроект был принят в первом чтении 18 апреля. Его авторы - председатель... Законопроект был принят в первом чтении 18 апреля. Его авторы - председатель... читать дальше

.

В Белоруссии с 1 июля 2019 года начнется опытно-промышленная эксплуатация системы мгновенных платежей (СМП), сказано в сообщении Нацбанка. С 1 августа 2019 года СМП будет введена в промышленную эксплуатацию. С 1 августа 2019 года СМП будет введена в промышленную эксплуатацию. СМП разработана Национальным банком совместно с... СМП разработана Национальным банком совместно с... читать дальше

.

Прирост реальной заработной платы в России во II-III кварталах 2019 года составит около 2%, говорится в комментарии ЦБ РФ по экономике. "В мае 2019 года годовой темп прироста реальной заработной платы оценивается в 2,8%. По прогнозу Банка России, во II-III кварталах... "В мае 2019 года годовой темп прироста реальной заработной платы оценивается в 2,8%. По прогнозу Банка России, во II-III кварталах... читать дальше

.

ПАО "КАМАЗ" 2 июля будет собирать заявки на облигации со сроком обращения 3 года серии БО-П04 объемом не менее 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 8,50-8,65% годовых. Ориентиру соответствует доходность к... Ориентир ставки 1-го купона - 8,50-8,65% годовых. Ориентиру соответствует доходность к... читать дальше

.

Альфа-банк завершил размещение облигаций серии С01-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Заявки на бонды принимались с 18 по 20 июня. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,50-12,00% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне... Заявки на бонды принимались с 18 по 20 июня. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,50-12,00% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне... читать дальше

.