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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 28 июня в размере 71,6635 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в мае замедлился до 0,9%
В мае рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 0,9% после повышения на 4,6% в апреле. Аналитики ожидали его повышения на 1,4%
 
Все ли ведомства попадут под действия "регуляторной гильотины"
В России число требований, которые контролеры предъявляют бизнесу во время проверок, необоснованно завышено, признал в январе премьер-министр Дмитрий Медведев. И предложил провести регуляторную гильотину - проанализировать все требования контролеров...
 
Система быстрых платежей поможет с расчетами выходного дня
Участники рынка и ЦБ РФ обсуждают возможность расширения системы быстрых платежей (СБП) на межбанковские расчеты. Мгновенные платежи предполагается использовать для минимизации остановки расчетов в рамках платежных систем их членами и денежных...
 
За 3 года количество компаний в РФ сократилось на 800 тыс.
Количество компаний в России за 3 года (с 2016 по 2018 годы)сократилось на 17% и вернулось к значениям 15-летней давности. Численность юрлиц уменьшилась более чем на 800 тыс., подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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27 июня 2019 года 12:16

ЦБ РФ установил курс евро с 28 июня в размере 71,6635 руб.

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27 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 71,6635 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,19 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
27 июня 2019 года 12:31
Программа субсидирования рейсов в ДФО, Крым и Калининград может быть расширена
Минтранс РФ готовит изменения в постановление правительства №215, по которому субсидируются авиаперевозки из европейской части страны на Дальний Восток, в Крым и Калининград, сообщил заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Илья...    читать дальше
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27 июня 2019 года 12:24
Деловое и потребительское доверие в еврозоне в июне упало до минимума за три года
Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июне 2019 года опустился до 103,3 пункта с пересмотренных 105,2 пункта в мае, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Значение показателя стало минимальным с августа 2016...    читать дальше
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27 июня 2019 года 12:16
ЦБ РФ установил курс евро с 28 июня в размере 71,6635 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 71,6635 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,19 коп.

Это автоматическое сообщение.
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27 июня 2019 года 12:16
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 июня в размере 63,0452 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 63,0452 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,69 коп.

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27 июня 2019 года 12:14
"Эксперт РА" присвоил рейтинг облигациям "Магнита" на 10 млрд руб. на уровне "ruАА-"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ПАО "Магнит" серии БО-003Р-03 кредитный рейтинг на уровне "ruAA-", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и...    читать дальше
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27 июня 2019 года 12:07
В IDC расходы на "умные города" оценивают в $189,5 млрд к 2023 году
Глобальные затраты на технологии "умного города" в 2023 году составят $189,5 млрд, говорится в прогнозе исследовательской компании IDC.

Основными категориями расходов станут проекты в сфере энергетики и инфраструктуры, а также обеспечение безопасности и развитие...    читать дальше
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27 июня 2019 года 11:59
Туристы New Travelers пожаловались на невозможность выехать на отдых
Клиенты компании New Travelers, чье юридическое лицо ООО "Центр туризма "Согласие" прежде входило в группу компаний "Натали Турс", обратились в Ассоциацию туроператоров России (АТОР) с жалобами на невозможность вылететь на отдых и вернуть деньги.

"Туристы забронировали...    читать дальше
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27 июня 2019 года 11:52
В мае банки снизили выдачу потребкредитов на 3,3% в годовом сравнении
В мае 2019 года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составило 1,40 млн ед., сократившись на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (в мае 2018 года - 1,45 млн ед.).

В мае 2019 года самое большое...    читать дальше
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27 июня 2019 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 27 июня составил 63,0452 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 256 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,0452 руб. По...    читать дальше
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27 июня 2019 года 11:38
Большинство кибератак на критическую инфраструктуру РФ исходят из США и направлены на кражу информации
Замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ, Николай Мурашов заявил, что основным источником киберугроз для России остаются информресурсы, находящиеся в США.

"Анализ информации, поступающей...    читать дальше
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27 июня 2019 года 11:32
Германия увеличит расходы на социальную сферу и оборону
Вчера правительство Германии приняло проект федерального бюджета на период с 2020 по 2023 годы. Ожидается, что расходы бюджета в 2019 году вырастут на 2,4% по сравнению с предыдущим годом и составят 356,4 млрд евро. В 2020 году прогнозируется рост на 1% по сравнению с 2019 годом...    читать дальше
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27 июня 2019 года 11:31
ВТБ разместит 27 июня однодневные бонды серии КС-3-226 на 75 млрд руб. по цене 99,9807% от номинала
7 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-226 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9807% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,05% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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27 июня 2019 года 11:24
H&M существенно увеличила выручку во втором финквартале
Чистая прибыль шведской Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, за второй финквартал, который завершился 31 мая, уменьшилась до 4,57 млрд шведских крон ($492 млн) с 4,64 млрд крон за сопоставимый период предыдущего...    читать дальше
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27 июня 2019 года 11:16
Минтруд предлагает изменить квотирование рабочих мест для инвалидов
Минтруд предложил работодателям, которые не могут принимать на работу инвалидов, платить вместо этого специальный сбор, пишет "Российская газета".

По закону, для работодателей, у которых трудятся более 100 человек, региональные власти могут установить квоту для приема...    читать дальше
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27 июня 2019 года 11:07
В ПО Boeing-737 MAX обнаружена еще одна ошибка
Федеральное управление гражданской авиации США в ходе проверки обнаружило еще одну проблему с программным обеспечением самолета Boeing семейства 737 MAX, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, новая проблема не имеет...    читать дальше
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27 июня 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,173 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 467 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,173 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1655 руб., максимальный -...    читать дальше
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