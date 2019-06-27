ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 июня в размере 63,0452 руб.

27 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 63,0452 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,69 коп.

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Минтранс РФ готовит изменения в постановление правительства №215, по которому субсидируются авиаперевозки из европейской части страны на Дальний Восток, в Крым и Калининград, сообщил заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Илья... читать дальше

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Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июне 2019 года опустился до 103,3 пункта с пересмотренных 105,2 пункта в мае, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Значение показателя стало минимальным с августа 2016... Значение показателя стало минимальным с августа 2016... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 71,6635 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,19 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 63,0452 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,69 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ПАО "Магнит" серии БО-003Р-03 кредитный рейтинг на уровне "ruAA-", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и... По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и... читать дальше

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Глобальные затраты на технологии "умного города" в 2023 году составят $189,5 млрд, говорится в прогнозе исследовательской компании IDC. Основными категориями расходов станут проекты в сфере энергетики и инфраструктуры, а также обеспечение безопасности и развитие... Основными категориями расходов станут проекты в сфере энергетики и инфраструктуры, а также обеспечение безопасности и развитие... читать дальше

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Клиенты компании New Travelers, чье юридическое лицо ООО "Центр туризма "Согласие" прежде входило в группу компаний "Натали Турс", обратились в Ассоциацию туроператоров России (АТОР) с жалобами на невозможность вылететь на отдых и вернуть деньги. "Туристы забронировали... "Туристы забронировали... читать дальше

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В мае 2019 года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составило 1,40 млн ед., сократившись на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (в мае 2018 года - 1,45 млн ед.). В мае 2019 года самое большое... В мае 2019 года самое большое... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 256 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,0452 руб. По... читать дальше

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Замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ, Николай Мурашов заявил, что основным источником киберугроз для России остаются информресурсы, находящиеся в США. "Анализ информации, поступающей... "Анализ информации, поступающей... читать дальше

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Вчера правительство Германии приняло проект федерального бюджета на период с 2020 по 2023 годы. Ожидается, что расходы бюджета в 2019 году вырастут на 2,4% по сравнению с предыдущим годом и составят 356,4 млрд евро. В 2020 году прогнозируется рост на 1% по сравнению с 2019 годом... читать дальше

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7 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-226 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9807% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,05% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,05% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Чистая прибыль шведской Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, за второй финквартал, который завершился 31 мая, уменьшилась до 4,57 млрд шведских крон ($492 млн) с 4,64 млрд крон за сопоставимый период предыдущего... читать дальше

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Минтруд предложил работодателям, которые не могут принимать на работу инвалидов, платить вместо этого специальный сбор, пишет "Российская газета". По закону, для работодателей, у которых трудятся более 100 человек, региональные власти могут установить квоту для приема... По закону, для работодателей, у которых трудятся более 100 человек, региональные власти могут установить квоту для приема... читать дальше

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Федеральное управление гражданской авиации США в ходе проверки обнаружило еще одну проблему с программным обеспечением самолета Boeing семейства 737 MAX, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По словам источников, новая проблема не имеет... По словам источников, новая проблема не имеет... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 467 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,173 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1655 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,1655 руб., максимальный -... читать дальше

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