27 июня 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Июнь 2019
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Июнь 2019
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Июнь 2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 16 по 22 июня
|15:30
|Изменение ВВП США
|I квартал 2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 09 по 15 июня
Это автоматическое сообщение.
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27 июня 2019 года 12:31
Минтранс РФ готовит изменения в постановление правительства №215, по которому субсидируются авиаперевозки из европейской части страны на Дальний Восток, в Крым и Калининград, сообщил заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Илья... читать дальше
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27 июня 2019 года 12:24
Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июне 2019 года опустился до 103,3 пункта с пересмотренных 105,2 пункта в мае, свидетельствуют данные Европейской комиссии.
Значение показателя стало минимальным с августа 2016... читать дальше
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27 июня 2019 года 12:16
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 71,6635 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,19 коп.
Это автоматическое сообщение.
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27 июня 2019 года 12:16
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 63,0452 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,69 коп.
Это автоматическое сообщение.
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27 июня 2019 года 12:14
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ПАО "Магнит" серии БО-003Р-03 кредитный рейтинг на уровне "ruAA-", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и... читать дальше
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27 июня 2019 года 12:07
Глобальные затраты на технологии "умного города" в 2023 году составят $189,5 млрд, говорится в прогнозе исследовательской компании IDC.
Основными категориями расходов станут проекты в сфере энергетики и инфраструктуры, а также обеспечение безопасности и развитие... читать дальше
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27 июня 2019 года 11:59
Клиенты компании New Travelers, чье юридическое лицо ООО "Центр туризма "Согласие" прежде входило в группу компаний "Натали Турс", обратились в Ассоциацию туроператоров России (АТОР) с жалобами на невозможность вылететь на отдых и вернуть деньги.
"Туристы забронировали... читать дальше
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27 июня 2019 года 11:52
В мае 2019 года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составило 1,40 млн ед., сократившись на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (в мае 2018 года - 1,45 млн ед.).
В мае 2019 года самое большое... читать дальше
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27 июня 2019 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 256 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,0452 руб. По... читать дальше
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27 июня 2019 года 11:38
Замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ, Николай Мурашов заявил, что основным источником киберугроз для России остаются информресурсы, находящиеся в США.
"Анализ информации, поступающей... читать дальше
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27 июня 2019 года 11:32
Вчера правительство Германии приняло проект федерального бюджета на период с 2020 по 2023 годы. Ожидается, что расходы бюджета в 2019 году вырастут на 2,4% по сравнению с предыдущим годом и составят 356,4 млрд евро. В 2020 году прогнозируется рост на 1% по сравнению с 2019 годом... читать дальше
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27 июня 2019 года 11:31
7 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-226 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9807% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,05% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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27 июня 2019 года 11:24
Чистая прибыль шведской Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, за второй финквартал, который завершился 31 мая, уменьшилась до 4,57 млрд шведских крон ($492 млн) с 4,64 млрд крон за сопоставимый период предыдущего... читать дальше
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27 июня 2019 года 11:16
Минтруд предложил работодателям, которые не могут принимать на работу инвалидов, платить вместо этого специальный сбор, пишет "Российская газета".
По закону, для работодателей, у которых трудятся более 100 человек, региональные власти могут установить квоту для приема... читать дальше
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27 июня 2019 года 11:07
Федеральное управление гражданской авиации США в ходе проверки обнаружило еще одну проблему с программным обеспечением самолета Boeing семейства 737 MAX, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, новая проблема не имеет... читать дальше
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27 июня 2019 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 467 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,173 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,1655 руб., максимальный -... читать дальше
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