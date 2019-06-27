ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 62,8083 руб.

27 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 62,8083 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,54 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,18 пункта (0,769%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2775,14 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 31757,202 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 175,841 млрд руб., или на...

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МФК "Мигкредит" завершила размещение 3-летних облигаций серии БО-01MC объемом 500 млн рублей, разместив 89,35% выпуска на 446,772 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил с 10 по 21 июня. Ориентир ставки 1-го купона составлял около 16%... Сбор заявок на выпуск проходил с 10 по 21 июня. Ориентир ставки 1-го купона составлял около 16%... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 401 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1446 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1174 руб., максимальный - 9,194... Минимальный курс юаня составил 9,1174 руб., максимальный - 9,194... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3056 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,021 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2019 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6121 руб. Минимальный курс евро составил 71,315 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,315 руб.,... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации АО "Южноуральский арматурно-изоляторный завод" (ЮАИЗ, входит в ООО Global Insulator Group, GIG) серии 1-002 объемом 250 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску... Выпуску... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся вблизи уровней закрытия вторника, завершил среду в мажоре. Европейские рынки акций, снижавшиеся в начале торгов, позже скорректировались на повышение, но к вечеру часть фондовых индикаторов перебралась в красную... Европейские рынки акций, снижавшиеся в начале торгов, позже скорректировались на повышение, но к вечеру часть фондовых индикаторов перебралась в красную... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации "Азбуки вкуса" серии БО-П01 объемом 5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-36155-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-36155-R-001P. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу на саммите G20 в Японии, сообщает европейская версия издания Politico со ссылкой на представителя премьера. В то же время телеканал Sky News уточняет, что в... В то же время телеканал Sky News уточняет, что в... читать дальше

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Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) могут размещаться в банках, которые работают со средствами госкомпаний, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), говорится в постановлении правительства РФ от... читать дальше

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Наблюдательный совет Россельхозбанка утвердил три программы бессрочных облигаций - серии С01R объемом до 150 млрд рублей, серии С01D объемом до $1 млрд и С01Е объемом до 1 млрд евро, говорится в сообщении кредитной организации. По всем программам предусмотрена... По всем программам предусмотрена... читать дальше

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Нефтяной рынок ускорил рост в ходе торгов в среду на данных о резком сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 мск подорожали на $1,47 (2,26%) - до $66,52 за баррель. В ходе... Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 мск подорожали на $1,47 (2,26%) - до $66,52 за баррель. В ходе... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп предпринял очередную атаку на Федеральную резервную систему (ФРС), назвав ее политику "необдуманной". В интервью Fox News Трамп, неоднократно призывавший Федрезерв снизить ставку, заявил, что председатель ФРС Джером Пауэлл "плохо делает свою... В интервью Fox News Трамп, неоднократно призывавший Федрезерв снизить ставку, заявил, что председатель ФРС Джером Пауэлл "плохо делает свою... читать дальше

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Совладельцем ритейлера "Мосхозторг" стала компания из Болгарии. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", с 17 июня 2019 года 50,5% ООО "МХТ" (операционная компания сети) принадлежит единоличному обществу с ограниченной ответственностью "Фалькон хоум дистрибьюшн",... Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", с 17 июня 2019 года 50,5% ООО "МХТ" (операционная компания сети) принадлежит единоличному обществу с ограниченной ответственностью "Фалькон хоум дистрибьюшн",... читать дальше

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В 1-м квартале 2020 финансового года канадский производитель программного обеспечения BlackBerry сократил чистый убыток благодаря росту выручки от продаж программного обеспечения и услуг. Как говорится в сообщении компании, ее чистый убыток за 3 месяца, завершившихся 31... Как говорится в сообщении компании, ее чистый убыток за 3 месяца, завершившихся 31... читать дальше

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