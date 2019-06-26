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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 14 июня по 21 июня на 12788 тыс. баррелей, бензина - упали на 996 тыс. баррелей
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26 июня 2019 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 14 июня по 21 июня на 12788 тыс. баррелей, бензина - упали на 996 тыс. баррелей
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26 июня. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 12788 тыс. баррелей - до 469,576 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 996 тыс. баррелей и составили 232,225 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2441 тыс. баррелей, достигнув 125,38 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2873 тыс. баррелей, неизменности запасов бензина и повышения запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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