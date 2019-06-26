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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 июня в размере 62,8083 руб.
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26 июня 2019 года 12:15
ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 июня в размере 62,8083 руб.
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26 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 62,8083 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,54 коп. Это автоматическое сообщение.
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26 июня 2019 года 16:24
Россия, согласно данным на 26 июня, собрала 5,8 млн тонн зерна, что на 2,2 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. Зерновые обмолочены с 1,4 млн га (967,9 тыс. га в прошлом году), урожайность составила 40,7 ц/га (37,3 ц/га). В том... читать дальше
.26 июня 2019 года 16:24
ООО "Балтийский лизинг" выкупило по оферте 1 млн облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил выпуск 1-й серии объемом 1 млрд рублей в июне 2014 года. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов и... читать дальше
.26 июня 2019 года 16:16
Банк Англии может скорректировать политику, чтобы поддержать экономику Великобритании в случае ее выхода из Евросоюза без соглашения (no-deal Brexit) в конце октября, заявил глава британского Центробанка Марк Карни. Выступая в парламенте в среду, Карни заявил, что... читать дальше
.26 июня 2019 года 16:15
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,6 пункта (0,276%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2761,56 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2771,2 (+0,63%)... читать дальше
.26 июня 2019 года 16:07
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "СИБУРа" до "BBB-", что относится к категории инвестиционных рейтингов, с "BB+". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Краткосрочный РДЭ... читать дальше
.26 июня 2019 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 62,45/63,89 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,45/63,89 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 39 коп., Cредний курс продажи...
.26 июня 2019 года 16:00
За период с 18 по 24 июня 2019 года потребительские цены в России выросли на 0,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). На трех предыдущих неделях фиксировалась нулевая инфляция. С начала июня инфляция составила 0,1%, с начала... читать дальше
.26 июня 2019 года 15:59
"Домодедово" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом 5 млрд руб. в размере 8,65%
ООО "Домодедово фьюэл фасилитис" (дочерняя компания оператора аэропорта "Домодедово" DME Ltd) установило финальный ориентир ставки 1-го купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом... читать дальше
.26 июня 2019 года 15:53
Зарегистрированная на Британских Виргинских островах Karyo Holdings (управляет фондом Михаила Прохорова) утратила право прямо распоряжаться 15,6249% в уставном капитале ПАО "ОР" - головного юрлица холдинга "Обувь России", следует из сообщения ПАО. В сообщении говорится,... читать дальше
.26 июня 2019 года 15:45
Россия в ближайшие месяцы может увеличить импорт риса. Цены на отечественный рис стали выше, чем на импортный, следует из анализа Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Цены на отечественный рис растут со второй половины апреля, сообщила "Интерфаксу" заместитель... читать дальше
.26 июня 2019 года 15:37
Россия ушла от использования SWIFT и доллара при реализации оружейных контрактов, сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев. "У нас произошла реструктуризации системы платежей. Мы ушли на замкнутые национальные валюты. Мы перешли на национальные валюты, мы ушли... читать дальше
.26 июня 2019 года 15:30
Первые специализированные фонды регионов по достройке проблемных жилых объектов могут появиться осенью 2019 года, считает глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Как сообщалось, Совет Федерации в среду... читать дальше
.26 июня 2019 года 15:30
В четверг, 27 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 4325,69 млн руб.
В четверг, 27 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 4325,69 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.26 июня 2019 года 15:30
В четверг, 27 июня, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 95731,29 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.26 июня 2019 года 15:29
АКРА понизило рейтинг а/п "Домодедово" и облигаций "дочки" компании до "A(RU)", присвоило ожидаемый рейтинг "еА(RU)" новому выпуску бондов
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 26 июня понизило кредитный рейтинг DME Limited (оператор аэропорта "Домодедово") до уровня "A(RU)", изменив прогноз на "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг "A+(RU)" с... читать дальше
.26 июня 2019 года 15:23
Катарская государственная нефтегазовая корпорация Qatar Petroleum и американская Chevron Phillips Chemical Company подписали крупное соглашение о развитии газохимического производства в Катаре, сообщает телеканал "аль-Джазира". В соответствии с договоренностями при... читать дальше
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