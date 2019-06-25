.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,402 руб.
.
25 июня 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,402 руб.
|0
25 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2297 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,402 руб. Минимальный курс евро составил 71,1575 руб., максимальный - 71,655 руб. К этому времени была заключена 7561 сделка. Объем торгов составил 35666,66 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,5075 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 июня 2019 года 19:54
Сбербанк России 25 июня завершил размещение выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-KR_FIX-153d-001Р-103R номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 50,4% выпуска на 252 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на бонды прошел 21-24... читать дальше
.25 июня 2019 года 19:53
АКРА подтвердило рейтинг Краснодарского края и его облигаций на уровне "A(RU)", прогноз "позитивный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Краснодарского края и его облигаций на уровне "А(RU)", прогноз по рейтингу - "позитивный", говорится в сообщении агентства. "Кредитный рейтинг Краснодарского края обусловлен низким... читать дальше
.25 июня 2019 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 июня снизилась на 0,48% и составила 31581,361 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 31581,361 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 153,626 млрд руб., или на...
.25 июня 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2297 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,402 руб. Минимальный курс евро составил 71,1575 руб.,... читать дальше
.25 июня 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 383 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1036 руб. Минимальный курс юаня составил 9,084 руб., максимальный - 9,141... читать дальше
.25 июня 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,6947 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1966 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,6947 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.25 июня 2019 года 19:01
Российский рынок акций завершил торги во вторник в отрицательной зоне на фоне не слишком оптимистичной ситуации на мировых фондовых площадках. Во вторник просела фондовая Азия (японский Nikkei 225 потерял 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на... читать дальше
.25 июня 2019 года 18:49
ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) установило ставку 1-го купона 6-летних облигаций серии 001P-10 объемом 15 млрд рублей в размере 8,00% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-24-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок проходил 25... читать дальше
.25 июня 2019 года 18:46
Россия с июля 2018 года по май 2019 года экспортировала в Китай 151 тыс. тонн зерна против 70 тыс. тонн годом ранее, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре АО "Русагротранс". По словам руководителя центра Игоря Павенского, российские экспортеры постепенно... читать дальше
.25 июня 2019 года 18:40
ПАО "Интер РАО" предложит совету директоров новую мотивационную программу для топ-менеджмента с вариантом выплаты вознаграждений или их части акциями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. "В рамках разработки новой стратегии компании рост стоимости будет... читать дальше
.25 июня 2019 года 18:36
Банк "Зенит" приобрел по оферте 95,610 тыс. облигаций серии БО-13 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Согласно сообщению, на эмиссионном счету эмитента до оферты... читать дальше
.25 июня 2019 года 18:35
ВЭБ 25 июня завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К159 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 20,04% выпуска на 4 млрд 7,825 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 20 июня. Ставка купона установлена в размере... читать дальше
.25 июня 2019 года 18:34
Нефтяной рынок стабилизировался и перешел к подъему в ходе торгов во вторник после скачка на 8% за предыдущие три сессии, вызванного геополитическими рисками. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 мск подорожали на $0,47 (0,72%) - до... читать дальше
.25 июня 2019 года 18:28
ФНС вновь собирается исключить Панаму из списка государств, не обменивающихся налоговой информацией, может вернуть в него Монако
Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена исключить с 1 января 2020 года из перечня государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ, Панаму и Сан-Марино и вернуть в него Монако, исключенное из списка с 1 января 2020... читать дальше
.25 июня 2019 года 18:22
Уровень безработицы в субъектах РФ продолжает оставаться значительно дифференцированным - различия превышают 20 раз, свидетельствует доклад Росстата о занятости и безработице в мае 2019 года. Как сообщалось, в целом по России уровень безработицы в мае повторил уровень... читать дальше
.25 июня 2019 года 18:15
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась согласовывать ходатайство "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) о покупке Brunswick Rail (BR, актив Ивана Беляева), говорится в сообщении регулятора на официальном сайте. "ГТЛК как институту... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.