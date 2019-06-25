Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,402 руб.

25 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2297 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,402 руб.

Минимальный курс евро составил 71,1575 руб., максимальный - 71,655 руб. К этому времени была заключена 7561 сделка. Объем торгов составил 35666,66 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,5075 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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